قبلة في المصيف بين لقاء الخميسي وعبد المنصف في أحدث ظهور.. ومتابعون: «أجمل اتنين على المجرة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أحدث صورها مع زوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة.

وظهرت «لقاء» في الصورة مع زوجها محمد عبد المنصف، وهو يقبلها، أثناء تواجدهما في أحد المصايف، واكتفت الفنانة لقاء الخميسي على الصورة بإيموشن «قلب».

وأثارت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها في التعليقات على الصورة: «ربنا يسعدك يارب، ربنا يخليكم دايمًا لبعض، أجمل اتنين في المجرة، يا حلاوتكم، أطيب اتنين على الكوكب».

حكاية صورة أثارت غضب لقاء الخميسي

وكانت الفنانة لقاء الخميسي نشرت في وقت سابق صورة تجمعها بزوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف، وابنهما، لكنها لاقت سخرية واسعة من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ما أثار غضبها وانتقادها، لترد على هذه الانتقادات.

وكانت الصورة التي نشرتها الفنانة لقاء الخميسي مع زوجها ونجلها وعلقت «رجالي»، وأعاد نشرها أحد المواقع معلقًا «لقاء الخميسي تنشر صورة هي وابنها «معلقة» «رجالي»، ما أثار سخرية بعض رواد «فيس بوك» متهكمين على لفظ «معلقة» إذ زعموا أن الفنانة لقاء الخميسي أطلقت على نجلها اسم «معلقة».

وعلقت الفنانة لقاء الخميسي على سخرية البعض قائلة «الناس اللي بتفضل تشير البوست ده، الريبوست سخيف وإن دل على شيء فيدل على جهل القارئ باللغة العربية، ومافيهوش أي حاجة تستاهل الضحك والسخافة، واللي بيعمل كده هو فعلا شخص سخيف ومش لاقي حاجة يعملها».

وتابعت «لقاء» في تعليقها: «وبالمناسبة دي، الكلمة «مُعَلّقَةً» للي مش بيعرف عربي فصيح، جايه من عَلّق، يُعَلِقُ، لما تحبو تهزروا أو تنكتو اختارو حاجة تضحك بجد مش برخص، رسالة للى بيضحك: حضرتك تافه وجاهل، وبالمناسبة علشان الناس اللي بتهيص كلامي مش عن زميلي العزيز بيومي، لأني باحبه أنا بتكلم عن الناس الفاضية»، وذلك في إشارة إلى التعليق الذي أرفق على الصورة من حساب منسوب للفنان بيومي فؤاد ذكر فيه: «وفيها إيه يعني لما تسمي ابنها معلقة مش يمكن عند ربنا أحسن مني ومنك».