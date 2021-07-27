بعد تغريم المتحرش بها 10 آلاف جنيه.. معلومات مهمة عن زينب غريب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصدرت اليوم محكمة مستأنف قصر النيل، حما نهائيا بمعاقبة الطبيب البيطري المتهم بالتحرش بالفنانة زينب غريب، بغرامه 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بالتحرش بها وتصويرها بهاتفه المحمول.

تفاصيل واقعة التحرش بالفنانة زينب غريب

روت الفنانة زينب غريب واقعة التحرش بها أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، حيث سمعت صوت خطى وراءها، حتى اكتشفت أن رجلا يسير خلفها ويصورها بهاتفه المحمول.

وأكدت أنها غضبت للغاية، وثارت ممسكة الرجل بقميصه، وطلبت منه أن يفتح هاتفه، بعدما تأكدت أنه كان يصورها، فحاول الأخير الهرب، لكنها أمسكته جيدا، حتى تجمع الناس حولهما، قبل أن يأتي رجال الأمن، ويلقوا القبض عليه، واتضح بعد ذلك أن هذا الرجل يعمل طبيب بيطري ومراقب جودة لحوم ومتزوج.

من هي الفنانة زينب غريب؟

- ولدت في 12 نوفمبر 1992.

- طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- استطاعت دراسة علم المصريات من قبل.

- كانت أول أدوارها في مسلسل «سجن النسا»، الذي عرض في رمضان 2014.

- رفض والدها فكرة التمثيل نهائيا، عقب «سجن النسا»، ما جعلها تتوقف لمدة 3 أعوام.

- ضغطت على والدها للعودة للتمثيل بـ حلق شعرها على الزيرو.

- برزت في دور رضوى بمسلسل «بـ100 وش».

- كان آخر أعمالها الظهور في حلقات «ضي القمر» من مسلسل «إلا أنا».

- تعرضت الفنانة زينب غريب لبعض الانتقادات، بسبب إطلالاتها الجريئة بالمهرجان.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب نجمة مسلسل «100 وش»، حيث قام المتهم بتصوير المجني عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وإحالته للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.