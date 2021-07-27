الامارات | سما تفضح اليوتيوبر المصري أحمد حسن: ضحاياه كثيرات

شكرا لقرائتكم خبر عن سما تفضح اليوتيوبر المصري أحمد حسن: ضحاياه كثيرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حررت شابة مصرية تُدعى سما أحمد، محضرا بوزارة الداخلية، ضد اليوتيوبر المصري المعروف أحمد حسن، تتهمه فيه بالتحرش ومراودتها عن نفسها، أثناء تواصلها معه، عبر تطبيق "واتساب"، بعد إعلان نشره على خاصية «إستوري» في «إنستغرام»، يطلب فيه «موديلز»، لبطولة أحد الأفلام. وبعد الواقعة تصدرت كلمة «سما وأحمد حسن» مؤشرات البحث في جوجل.

وقالت سما لصحيفة " الوطن" إنه حينما أعلن أحمد حسن عن حاجته لموديل لبطولة فيلم قصير، تواصلت معه عبر الرسائل المباشرة في انستغرام، وبعدها تواصلا عبر تطبيق «واتساب»، وأرسل أحمد حسن في بداية المحادثة تسجيلا صوتيا مدته 4 ثواني.

وأضافت سما: «لما رد عليا بعد 10 دقائق، طلب مني أبعت له صور، وأنا بعتله صور وقالي تمام، وقالي خدي رقمي على الواتساب، وكلمته على الواتس وبعتله الصور تاني».

وتابعت: «وبعد كده سألته الفيلم بيتكلم عن إيه؟ فقالي هانتقابل في فيلتي عند مول مصر وهبعتلك أوبر يوديكي ويجيبك، وسألته زينب مراتك موجودة ولا لا، قالي أنا لوحدي وأنا اعتذرت وقولت مش هعرف آجي، وحسيت إن في لغز، وأنه بدأ يتغزل فيها.

وأضافت: «طلب مني صور خاصة وأداري وشي فيها عشان يعني أكون مطمنة، ولما رفضت خالص وقلتله انت عندك بنت ومتجوز وعندك أخت، وقالي خلاص اللي أنتي عايزاه، وعملي بلوك».

وأكدت سما، أنها حررت محضرا في الشرطة، وتنتظر محاميها المحامي أشرف فرحات، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، كونها مصممة على مقاضاته، وقالت: «أنا مش عايزة حاجة غير حقي لأني متجوزة وبحب جوزي وعندي بنت، واكتشفت أنه من 2019 وهو بينزل بوست أنه عنده فيلم قصير ومحتاج بنات فيه».

ودعت سما باقي الفتيات اللاتي تضررن من أحمد حسن، إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهن، وأكدت أنها لن تنشر صورا لباقي الفتيات أو بياناتهن، وقالت «أكيد في بنات تاني بعتتله عشان هو مشهور».

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