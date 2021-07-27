كورونا اليوم: توقعات بتحورات سلالة دلتا.. وعلماء يكشفون طريقة تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-هذه الفئة لديها أجسام مضادة لكورونا أكثر 7 مرات من غيرها

كشفت دراسة منشورة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن الشباب لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا أكثر من كبار السن.

وفحص البحث الذي أجرته جامعة "أوريغون" للصحة والعلوم 50 مشاركًا حصلوا على جرعتهم الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 منذ أسبوعين، وقاموا بتقسيم المشاركين وفقًا لأعمارهم، ثم قاموا باختبار مصل الدم بحثًا عن الأجسام المضادة التي تنتجها سلالة الفيروس التاجي الأصلية ومتغير واحد، وفقا لتقرير لموقع "تايمز أوف انديا" Times of India.

-تحورات كثيرة في سلالة دلتا

قالت شارون بيكوك، خبيرة علوم الجينوم البريطانية المعنية بدراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا، إن الطريق سيكون طويلاً لعودة الحياة لطبيعتها من الجائحة.

وأضافت بيكوك في حديث مع وكالة "رويترز"، أنها متأهبة لحدوث تحورات جديدة في السلالة دلتا من كورونا التي تجتاح العالم حالياً، وأضافت: "إنه طريق طويل جداً لعودة الأمور لما كانت عليه"، مشيرة إلى أنه ستكون هناك حاجة لنظام مراقبة عالمي واضح لظهور السلالات الجديدة والتنسيق بشأن أفضل لقاحات لمواجهتها، كما يتم مع الإنفلونزا".

-هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب سلالات "كورونا"

كشفت دراسة أميركية حديثة أن التطعيم بجرعتين هو السبيل الوحيد لتجنب الإصابة الشديدة بسلالات فايروس كورونا المتحورة، علاوة على أنه يقلل من حدة المرض حال الإصابة مجدداً.

ووفق "ميرور" البريطانية، أكد باحثو جامعة "أوريغون" للصحة والعلوم بعد فحص بيانات 200 مشارك حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 قبل أسبوعين، أهمية اللقاح أياً كان نوعه، خصوصا لكبار السن، بسبب ضعف أجهزتهم المناعية، ما يجعلهم في منأى عن مخاطر مضاعفات الفايروس مقارنة بمن لا يحصلون على التطعيم.