الامارات | القبض على «كائن الهوهوز» في الاسكندرية.. شريكها ليس زوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على «كائن الهوهوز» في الاسكندرية.. شريكها ليس زوجها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت التحقيقات في واقعة فيديوهات «كائن الهوهوز» أن الشخص والفتاة اللذين يبثان فيديوهات منافية للآداب غير متزوجين. وأوضحت التحقيقات أنهما يرغبان في تحقيق مشاهدات مرتفعة لحصد الأموال، بتلك الفيديوهات عبر تطبيق «تيك توك».

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أدمن حساب يحمل اسم «كائن الهوهوز» لبث فيديوهات تحمل إيماءات منافية للآداب عبر تطبيق «تيك توك» بجسب موقع "مصراوي" . وتم تداول مقاطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» لإحدى السيدات تقوم ببثها بمساعدة أحد الأشخاص، عبر أحد الحسابات المسماة «كائن الهوهوز»، تتضمن أفعالا وإيحاءات منافية للآداب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديدهما وضبطهما بمكان اختبائهما بمحافظة الإسكندرية، وتبين أنهما غير متزوجين وتربطهما علاقة صداقة ويبثان مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة المادية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news