خطوبة صوفينار تثير جدل السوشيال ميديا.. السر في الخاتم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثارت الراقصة الشهيرة صوفينار، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث «جوجل»، بعد أن نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال تواجدها مع أحد الأشخاص في حمام السباحة، الذي وضع خاتم الخطوبة في يدها، لتتصدر تريند السوشيال ميديا على الفور.

ونرصد خلال هذا التقرير تفاصيل خطوبة صوفينار والفيديو التي نشرته الراقصة الشهيرة صوفينار، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، الذي جعل متابعيها يتحدثون عن حقيقة خطوبتها.

تفاصيل خطوبة صوفينار

نشرت الراقصة الشهيرة صوفينار فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء تواجدها في محيط حمام السباحة، تجلس عليه في وضع القرفصاء، بصحبة أحد الاشخاص الذي ظهر في الفيديو، أثناء تواجده داخل حمام السباحة.

وعندما اقتربت صوفينار من حمام السباحة، اقترب ذلك الشخص منها، ووضع خاتم في إصبعها اليمين، ثم قام بتقبيل يدها، ونشرت صوفينار هذا الفيديو معلقة عليه: «هنقول مبروك»، الأمر الذي جعل متابعيها يعتقدون أنها على علاقة عاطفية بذلك الشخص الذي قام وضع خاتم الخطوبة في يدها.

وعقب نشر الراقصة صوفينار، الفيديو، انهالت عليها تعليقات متابعيها وجمهورها، الذين انقسموا إلى قسمين، منهم من رجح أنها تمزح ليس إلا، ومنهم من صدق الفيديو، وأنها على علاقة عاطفية بالشخص الذي ظهر برفقتها في الفيديو.

ووجه كثير من الجمهور والمتابعين، لها المباركات والتهنئة على خطوبتها، متمنيين لها أن تنعم بحياة سعيدة، وكان من أبرز التعليقات: «ما شاء الله يا صوفي»، «ربنا يتمملك بخير يا حبيبتي»، «ما شاء الله أنتي تستاهلي كل خير يا غالية».