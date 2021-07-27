رسالة تحذير مؤثرة من أسماء مصطفى: لما تتعبوا اكشفوا.. دلوقتي بتمنى يوم واحد بدون ألم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب مرور شهرين على خضوعها لعملية جراحية دقيقة، للتخلص من ورم خبيث، عادت الإعلامية أسماء مصطفى، للتدوين عبر صفحتها على «فيسبوك»، محذرة متابعيها من الإهمال في صحتهم، وتجاهل أي عرض أو ألم يتعرضون إليه، حتى لو كان بسيطا، حتى لا تتفاقم الحالة وتتحول إلى مرض مزمن.

ومنشور أسماء مصطفى، جاء تعليقا على واقعة وفاة شاب في أحد المستشفيات، إذ كتبت: «أنا بكتب الكلام ده علشان عارفة أن فى ناس كتير بحبهم وأتمنى نصيحتى توصل للكل، بالمناسبة أنا كنت زى الشاب ده الله يرحمه، مبشتكيش كتير، كنت طول الوقت باجى على نفسى، ابتلاءات فى حياتى خلتنى آخر حاجة أفكر فيها أدخل مستشفى أو أعمل أى فحص، كنت بتعامل مع المسكنات زى البنبون والمسليات، أتعب أخد مسكن وأكمل، مكنتش أحب أحسس اللى حواليا بتعبى».

وتابعت: «كنت أخدها طول وعرض، لحد ما اكتشفت أن السرطان بياكل فى معدتى، وحتى بعدها كنت بدور على علاج ميخليش أعراض تظهر عليه، علشان أخبى على عيلتى وأكمل شغلى، وموجعش قلب حد، لحد ما المرض غلبنى.. نصيحة لوجه الله لما تتعبوا قولوا، روحوا اكشفوا واطمنوا على نفسكم، بلاش العادة السيئة، أى دواء من الصيدلية ومسكنات ونكمل، أرجوكم بلاش».

واختتمت أسماء مصطفى: «صبرى على الألم وأنى كنت باخد الحاجة على نفسي وأعصابي، خلاني مروحتش أكشف غير لما لاقيت نفسى فعليا بقع، ولو كان المسكن يومها جاب نتيجة، أكيد مكنتش هروح المستشفى، من رحمة ربنا أن الألم كان أكبر من احتمالى، ودلوقتى بتمنى يوم واحد بس بدون ألم».

الإعلامية أسماء مصطفى تعلن اصابتها بالسرطان

كانت الإعلامية أسماء مصطفى قد أعلنت، في وقت سابق، إصابتها بـ«المرض اللعين»، مشيرةً إلى أنَّه تسبب في ابتعادها عن الناس منذ أشهر، وأن هذا الغياب سيطول بسبب رحلة العلاج.

وتُعد أسماء مصطفى صحفية وإعلامية معروفة، تقدم برنامج «هذا الصباح»، أحد برامج التوك شو الصباحية، عبر فضائية «اكسترا نيوز».