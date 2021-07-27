كواليس من حياة صفاء أبو السعود الأسرية.. خالة فنانة شهيرة ورثت عنها جمالها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمجرد ظهورها ضيفة في حلقة برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، تصدر اسم الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود محركات البحث «جوجل»، إذ زادات معدلات البحث عن كواليس وأسرار حياتها الشخصية والفنية، بعد أعوام من الاختفاء والابتعاد عن عدسات الكاميرا، حتى قررت العودة من جديد بأغنية «فجر الضمير»، التي انتهت من تسجيلها ضمن ختام مهرجان إبداع فى نسخته الثالثة لمراكز الشباب، ولأول مرة للأندية الرياضية فى مختلف المحافظات، المقرر انطلاقه 29 من الشهر الجارى.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كواليس من علاقة الفنانة صفاء أبو السعود، والفنانة أروى جودة، إذ كشفت الأخيرة في وقت سابق، عن صلة قرابة تربطها بـ صفاء أبو السعود، التي فاجأت الجميع بها، خلال لقاءها مع الإعلامية سمر يسري، كاشفة أنها شقيقة والدتها، قائلة: «دي توأم أمي، بس مش متشابهين».

وأضافت الفنانة أروى جودة، خلال اللقاء: «مش شبه بعض في الشكل»، إذ أن صفاء أبو السعود ذات بشرة بيضاء وشعر بني، وطويلة القامة، على عكس شقيقتها، فهي قصيرة وشعرها أسود ناعم وعيون بنية.

رغم اختلاف الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود في ملامح الوجه، إلا أنها تشترك مع شقيقتها والدة أروى جودة في بعض السمات، التي قالت عنها الأخيرة: «الحنان الزايد مشترك بينهما، خصوصًا أنهم شجعوني على دخول الفن ومعايًا دايمًا».

وخلال استضافة الإعلامية إنجي علي، للفنانة أروى جودة، في أحد البرامج، تحدثت الأخيرة عن خالتها صفاء أبو السعود، مشيرة إلى أنها شكلت جزءًا كبيرًا من وجدانها وطفولتها، ربما أكثر من أطفال آخرين تأثروا بها أيضًا، لكن صلة القرابة التي تجمعهما، جعلت من السهل على أروى التأثر بخالتها وبما قدمته من أعمال.

وأشارت أروى جودة، إلى أنها تعلمت أشياء كثيرة من خالتها، مثل الانضباط والالتزام، والقدرة على التعرف إلى جميع الأقسام الفنية في العمل، مثل الإضاءة والتصوير وغيرها.