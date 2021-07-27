إطلالات اليوم: ياسمين صبري تخطف الأنظار.. وريا أبي راشد ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ريا أبي راشد:

طلت الفنانة ريا أبي راشد بفستان باللون الأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- ياسمين صبري:

وتألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان متعدد الألوان، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واعتمدت كلاتش باللون المسطردة، وتركت شعرها منسدلا.

- عبير صبري:

كما ظهرت الفنانة عبير صبري بفستان باللون الأزرق، بقصة الكب، مزينا برسومات باللون الأحمر والأصفر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

- أنغام:

أيضا ارتدت الفنانة أنغام فستانا باللون السيمون، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- صبا مبارك:

كما ظهرت الفنانة صبا مبارك بتوب باللون السيمون، كت بدون أكمام، مع هوت شورت باللون الجينيز الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها مرفوع لأعلى.

- هدى الأتربي:

أما الفنانة هدى الأتربي ارتدت فستان قصير باللون الأبيض، بقصة الكب بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.