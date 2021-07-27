مصدومة وفاكرة مقالبه.. سر بكاء صفاء أبو السعود المستمر على رحيل سمير غانم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الإعلامية صفاء أبو السعود، محركات البحث «جوجل»، بعد استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، إذ تحدثت خلاله عن كواليس عودتها للفن بأغنية تحمل اسم «فجر الضمير»، التي انتهت من تسجيلها ضمن ختام مهرجان إبداع فى نسخته الثالثة لمراكز الشباب، ولأول مرة للأندية الرياضية فى مختلف المحافظات، المقرر انطلاقه 29 من الشهر الجارى، إلى جانب الكشف عن كواليس وأسرار من حياتها الشخصية، ومشوارها في عالم الفن والإعلام وعلاقتها بالفنان الراحل سمير غانم وثلاثي أضواء المسرح.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كواليس علاقة الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود بثلاثي أضواء المسرح، خاصة الفنان الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

علاقة صفاء أبو السعود وسمير غانم

روت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، خلال اللقاء مواقف جمعتها بثلاثي أضواء المسرح، إذ قالت: «ثلاثى أضواء المسرح كانوا أكتر من أخواتى، جورج سيدهم جدع أوى، وفى مرة كان متقدم ليا عريس، جورج حضر القعدة، وأنا مكنتش عاوزة العريس، وطفشته وهو ساعدنى على تطفيشه، والضيف أحمد طيب، وسمير غانم والده كان صاحب والدى من زمان وبينا عشرة، وسمير مسيطر على المسرح وبيرتجل، وفى مرة لقينا فى الصالة واحد شبه الهنود وشعره ناعم وبيضحك أوى، سمير ركز معاه، وقال بصى هيضحك إزاى دلوقتي».

وتابعت صفاء أبو السعود: «في بنات أصحابي جم المسرح، وقابلهم سمير غانم ووصفلهم أوضتي، بس طلع عمل فيهم مقلب وطلعهم على المسرح، والناس صفقت ليهم وافتكرتهم ممثلين، وفضلوا يضحكوا».

بكاء صفاء أبو السعود

شاركت صفاء أبو السعود، مع الراحل سمير غانم في العديد من الأعمال الفنية، إذ تعتبره رفيق كفاحها ومسيرتها الفنية، وسبق وأن استضفته في برنامجها الشهير«ساعة صفا».

وقالت صفاء أبو السعود، عن سمير غانم: «لما عرفت بخبر وفاة سمير غانم، اتصدمت وبقيت مش عارفة أبطل عياط علشانه.. سمير عشري وجدع جدًا وصاحب صاحبه، كان بيجي ويقعد في البيت ويحضر مناسبات هو وجورج، ويعمل كحك في العيد، سمير علامة كبيرة».