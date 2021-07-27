زواج نجوى كرم.. نضال الأحمدية تكشف هوية العريس: ذو مكانة مرموقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها الإعلامية الكبيرة نضال الأحمدية، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاتها حول زواج شمس الأغنية العربية نجوى كرم، وتحدثها عن تفاصيل الزواج، وهوية الشاب الذي من المتوقع أن تتزوج منه نجوى كرم قريبا، وعلى الفور وبعد إذاعة الحلقة، أصبح زواج نجوى كرم تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير «جوجل»، إذ توجه محبيها للبحث عن تفاصيل زواجها.

ونرصد من خلال هذا التقرير تصريحات نضال الأحمدية حول زواج نجوى كرم من أحد رجال الأعمال الشباب، وفق ما صرحت به خلال استضافتها في برنامج «سؤال محرج»، مع الإعلامي الكبير طوني خليفة.

تفاصيل زواج نجوى كرم

تحدثت الإعلامية نضال الأحمدية عن تفاصيل زواج نجوى كرم، الذي من المقرر أن تعلن عنه النجمة اللبنانية بننفسها قريبا، فمن المتوقع أن تتزوج من شاب له منصب كبير وشأن مرموق، فضلا عن كونه ثري، كما أنها أشارت إلى أن نجوى كرم تستعد خلال تلك الفترة للزواج بهذا الشخص الذي فضلت عدم البوح بهويته.

وأوضحت نضال الأحمدية خلال حديثها مع الإعلامي الكبير طوني خليفة، أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم ستعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن تفاصيل زواجها من ذلك الشاب، الذي يعد من وجهة نظر نضال الأحمدية أفضل بكثير من طليق نجوى كرم يوسف حرب.

وجاء قرار زواج الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بعد مرور أشهر قليلة من طلاقها من المنتج السوري حسام حرب، بسبب غيرته الشديدة عليها، إذ كان قد صرح خلال استضافته في برنامج «at بالعربي»، أنه لم يستطع تحمل أضواء الشهرة، فضلا عن كونها كانت تغير عليه بشدة، مشيرا إلى أنه رغم انفصالهما إلا أنه ما زال يقدرها ويحبها.