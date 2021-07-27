قبل اتهام أحمد حسن بالتحرش بساعات.. تفاصيل سقوط زوجته زينب المفاجئ خلال بث مباشر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما اتهمته إحدى الفتيات تدعى «سما»، بالتحرش بها على تطبيق «واتساب»، أثناء تواصلها معه، عقب نشره إعلان عن حاجته لموديل لتصوير فيلم قصير، موضحة أنه طالبها بإرسال صورا خاصة بها، وتحرش بها لفظيا، قبل أن تقرر صاحبة الـ19 عاما، تحرير محضر تحرش ضده.

وتفاجأت الفتاة، بعد خروجها في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكشف موقفها مع أحمد حسن، وتفاصيل تعرضها للتحرش اللفظي خلال حديثهما، بكثير من الفتيات يؤكدن تكرار نفس الموقف معهم، لكن ليس لديهن جراءة الإفصاح عن ما حدث.

وقبل أزمة التحرش بساعات، كان أحمد حسن، كعادته قد نجح في لفت انتباه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، بنشر فيديو مؤثر لزوجته زينب أثناء تعرضها للإغماء بسبب الحمل، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، نكشف تفاصيله في السطور التالية.

تفاصيل إغماء زينب قبل اتهام أحمد حسن بالتحرش

نشر اليوتيوبر أحمد حسن، فيديو لزوجته التي تعرضت لإغماء بسبب الحمل، قبل أزمة الفتاة التي خرجت لتروي تفاصيل تحرشه بها على «واتساب»، إذ بدأ الفيديو بتصوير الثنائي فيديو ترفيهي لهما برفقة ابنتهما أيلين، التي كانت تلهو مع الكلب الخاص بها.

وتحدث الثنائي، خلال الفيديو عن اسعدادتهما لعيد ميلاد ابنتهما في عامها الثاني، وعبر أحمد حسن عن دهشته من مرور الأيام سريعا، وأن أيلين أصبحت تبلغ من العمر عامين، كما أنه كان يسجل لحظاته معها، شارحا كيف كان يقوم بمساعدتها في التلوين والرسم.

وبعد ذلك ابتعدت زينب عن زوجها أحمد حسن، لتقول للمتابعين في الفيديو، إنها ترغب في افتعال مقلب في زوجها، بادعاء أنها مريضة وتشعر بألم في بطنها، ثم تقوم بتمثيل فقدانها للوعي، وبعد أن نفذت خطتها لك حرص الزوج على إفاقتها، بعد أن أظهر في الفيديو خوفه الشديد عليها، لتستفيق زينب، وتخبره أنها كانت تنفذ مقلبا.