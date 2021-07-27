لو وشك صغير ورفيع.. نفخ الخدود الحل المثالي لإبراز جمالك: إليكِ 8 وصفات طبيعية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعانى بعض الفتيات من نحافة الوجه، وتبحث عن طريقة طبيعية لنفخ الخدود، بهدف إظهار ملامح الوجه، إذ تعطى الخدود الممتلئة الوجه نضارة ومظهرا أكثر شبابا وإشراقا، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية السهلة التي يمكن اللجوء لها للحصول على خدود أكثر امتلاءً وحيوية، ذكرها موقع «Health line»، ونستعرضها في السطور التالية.

8 وصفات تظهر خدود الوجه

تمرين نفخ البالون

يمكن تمرين عضلات الخدين عن طريق نفخ البالون يوميا، إذ يساعد على بناء العضلات في منطقة الوجه، وبالتالي إبراز الخدود.

زبدة الشيا

يساعد تناول زبدة الشيا على تسمين الوجه، وتكوين دهون في منطقة الوجه، إذ تحتوى على مواد طبيعية غنية بالكولاجين، تساعد على زيادة مرونة البشرة، كما أنها تحتوى على فيتامين E الذي يساعد على شد بشرة الوجه.

زيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون على تسمين الوجه، لاحتوائه على مواد دهنية طبيعية، تعيد ترميم خلايا البشرة، ويساعد استخدامه على نفخ الخدود.

العسل الأبيض

يحتوى العسل الأبيض على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين ملمس البشرة، واستخدامه على البشرة بشكل منتظم يعطى الخدود نضارة وحيوية طبيعية.

الحليب

يساعد تناول كوبين من الحليب الدافئ على تحسين مظهر البشرة ونضارتها.

الماء

يستخدم الماء لتسمين الوجه عن طريق تناول 8 أكواب من الماء في اليوم، فوجود نسبة كافية من المياه في الجسم، يقضي على شحوب الوجه ويمنحه نضارة ومظهرا ممتلاءً.

قناع الصبار

يحتوى الصبار على العديد من المكونات المفيدة للبشرة، من ضمنها مضادات الأكسدة، وفيتامين C، وفيتامين E، فإن وضع قناع من الصبار على الوجه له تأثير مضاد للشيخوخة، ويعطي البشرة النضارة والحيوية وشكل ممتلئ.

تناول التفاح

يحتوى التفاح على مضادات الأكسدة، وفيتامينات A وB وC، كما أن الكولاجين والإيلاستين في التفاح يبقيان البشرة ناعمة ومنتفخة.