أضرار المسكنات على الجسم: عقم وكورونا ومشاكل خطيرة في القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يلجأ البعض إلى المسكنات، كوسيلة لتسكين الآلم والتخفيف من حدتها، وهو ما يعتبره البعض الحل الأمثل والفعال، لكنهم يجهلون الآثار الجانبية التي تنتج عنها، وتعرضهم لعواقب وخيمة، تؤثر بالسلب على صحتهم، وتتسبب في الكثير من الأمراض، التي ربما تقود البعض إلى مضاعفات تؤدي إلى الوفاة.

ويبقى السؤال الذي يدور في ذهن البعض، خاصة كبار السن: ما هي أضرار المسكنات على الجسم؟

ويُقدم «هُن» أضرار المسكنات على الجسم، وفق الموقع الهندي «بولد سكاى».

أضرار تناول المسكنات بكميات كبيرة

إذا تناولت الكثير من أي مسكن للألم دون وصفة طبية، اتصل بطبيبك أو اطلب المساعدة الطبية على الفور، فقد لا تكون العلامات والأعراض ملحوظة بسرعة، إذ تشمل أعراض الجرعة الزائدة:

الغثيان أو القيء

حرقان في الحلق أو المعدة

ألم في المعدة

حمى

دوخة

حركات العين السريعة

تعب

نزيف أو كدمات

اصفرار العينين أو الجلد

ارتباك

المسكنات مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين، يمكن أن تؤثر على الحمل، إذا تزامن تناولها مع الإباضة، وتسبب العقم.

وأشار الباحثون، إلى أن استخدام المسكنات لمدة تزيد عن شهر، لن يغير نسبة الخطر، مقارنة بأخذها لفترات أقصر، لكنهم حذروا من أخذها بجرعات كبيرة.

وتعمل المسكّنات على زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وبالتالي تعرّض إلى قصور عضلة القلب، ما ينبغي مراقبة المرضى الأكثر عرضة لهذه المخاطر بعناية أكثر.

وحذرت دراسات حديثة من تناول الأدوية المسكنة للآلام، مشيرة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض، وقد تؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية.

استشاري مناعة يحذر من المسكنات

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة، من الإفراط في تناول المسكنات لتخفيف الآلم، قائلًا خلال حديثه لـ«هن»: «بتضعف المناعة جدًا، وباللي بيتناولها بيكون الأكثر عُرضة للإصابة بكورونا، الأفضل التحليل واتباع برتوكول العلاج».