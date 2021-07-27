الامارات | فرنسا..حادث لشاحنة كبسولات قهوة فاخرة.. فرصة للمئات بأخذ حصتهم (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا..حادث لشاحنة كبسولات قهوة فاخرة.. فرصة للمئات بأخذ حصتهم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهافت سائقو سيارت على حمولة من كبسولات القهوة من ماركة فاخرة سقطت من شاحنة تعرضت لحادث مروري على طريق في شمال شرق فرنسا.

ونقلت "فرانس برس" عن الضابط في شرطة المرور بمدينة ريكسايم، إيريك شوفالييه، قوله إن "سقطت كبسولات القهوة على امتداد 400 إلى 500 متر وراح الناس يجمعون الكبسولات، لكن الأمر لم يدم طويلا لأن الدرك وصل إلى الموقع. ونظرا للكلفة الباهظة لهذه الماركة، فهم قرروا ألا يحرموا أنفسهم منها".

وأظهر تسجيل مصوّر نشر على حساب "أنفو ترافيك ألزاس" في "تويتر" السائقين وقد توقفوا على قارعة الطريق لجمع الكبسولات، وقد عاد البعض منعهم متأبطا أكثر من علبة.

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