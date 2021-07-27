تسريحات للشعر القصير من يسرا اللوزي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:41 صباحاً - إذا كنت من صاحبات الشعر القصير، تلهمك الفنانة المصرية يسرا اللوزي مجموعة مميزة من تسريحات الشعر القصير التي بإمكانك اعتمادها في العمل والأيام العادية والمناسبات، لتكون إطلالاتك مميزة في كل الأوقات ومفعمة بالأنوثة والجمال. وفي هذا المقال، جمعنا لك عدداً من تسريحات الشعر القصير بأساليب متنوعة، مستوحاة من يسرا اللوزي، لتختاري من بينها ما يناسبك.

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تسريحة الويفي المنسدلة مع الغرة النصفية المسحوبة

تسريحة الويفي المنسدلة مع الغرة النصفية المسحوبة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



هذه التسريحة المستوحاة من يسرا اللوزي عملية جداً وأنيقة، وبإمكانك اعتمادها في العمل، ومن ثم للخروج في المساء. وبما أن الغرة نصفية ومشدودة الى الخلف، فذلك سيسلط الضوء على ملامح وجهك، ويريحك من الخصلات المتطايرة على جانبي الوجه.

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تسريحة الشعر نصف المرفوع مع الأكسسوارات

تسريحة الشعر نصف المرفوع مع الأكسسوارات(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تعد تسريحات الشعر نصف المرفوع بمختلف أشكالها، من أكثر تسريحات الشعر رواجاً خلال 2021. وتلهمك يسرا اللوزي تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوعة، مع الفرق النصفي والغرة المسحوبة الى الخلف والمزينة بأكسسوارات شعر ناعمة تختارينها وفق رغبتك.



تسريحة الكعكة المنخفضة الجانبية

تسريحة الكعكة المنخفضة الجانبية(الصورة من حسابها على إنستغرام)



هذه التسريحة أنيقة جداً ومثالية للمناسبات وحفلات الزفاف، وقد اعتمدتها يسرا اللوزي في أحد المهرجانات، فهي تمنح المرأة مظهراً أنثوياً أكثر تميزاً وجمالاً. ولإضفاء الحيوية على تسريحة الكعكة المنخفضة الجانبية، اعتمديها مع الغرة الجانبية الفضفاضة.

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تسريحة الكعكة المصقولة

تسريحة الكعكة المصقولة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



وإذا كنت من محبات الشعر القصير المشدود بالكامل، بإمكانك اعتماد تسريحة الكعكة المصقولة بعناية التي استوحيناها من يسرا اللوزي، فهي توفر لك مظهراً أنيقاً ومريحاً في الوقت نفسه، والأهم أنها تبقى ثابتة لساعات طويلة، مما يجعلها أحد أفضل الخيارات للأجواء الحارة.

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تسريحة الويفي الرفيع مع الغرة الجانبية

تسريحة الويفي الرفيع مع الغرة الجانبية(الصورة من حسابها على إنستغرام)



ولإطلالة عصرية وجذابة، بإمكانك اعتماد تسريحة الويفي الرفيع مع الغرة الجانبية العالية قليلاً، وهي تسريحة شعر تلائم غالبية الأوقات، استوحيناها من يسرا اللوزي. فامنحي نفسك إطلالة مميزة تلفت الأنظار إليك أينما كنت.

تسريحة الشعر القصير المبلل

تسريحة الشعر القصير المبلل(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تلائم تسريحة الشعر المبلل بمختلف أشكالها صاحبات الشعر القصير، وهي من التسريحات الرائجة جداً، خصوصاً بين النجمات، التي توفر للمرأة إطلالة عصرية مميزة. اعتمديها على طريقة يسرا اللوزي، بحيث يكون الشعر مبللاً ومسحوباً بالكامل نحو الخلف.

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