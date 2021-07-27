طبعات بريّة من مجموعات ما قبل خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:41 صباحاً - الطبعات البريّة على اختلافها ليست صيحة جديدة في عالم الموضة، فقد رأيناها في مواسم عدة سابقة وهي تتجدّد موسماً تلو الآخر. وفي مجموعات ما قبل خريف 2021، كان للطبعات البريّة والنقوش الحيوانية حضوراً بارزاً على الأقمشة.



دونداس Dundas

دونداس Dundas



قدّمت علامة دونداس Dundas عدة تصاميم مزيّنة بطبعات بريّة منها هذه الإطلالة المؤلفة من جمبسوت بطبعة الفهد الجريئة. وقد نسّقت معه سترة قصيرة باللون الأسود. يتميّز الجمبسوت بأرجل فضفاضة وطويلة تغطي كعب القدمن وبحزام معقود عند الخصر من القماش نفسه.

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إيترو Etro

إيترو Etro



من المعروف عن علامة إيترو Etro إبداعها في تقديم أزياء جريئة ومميّزة. وقد اتّبعت صيحة الطبعات البريّة من خلال سروال بطبعة الفهد أيضاً، بطول ماكسي، نسّقت معه جيليه مزيّنة بالشراريب ومرصّعة بالأحجار على اختلاف ألوانها. وهي إطلالة هيبي، تناسب الفتيات الشابات اللواتي يعشقن الخيارات الجريئة.



ليونارد باريس Leonard Paris

ليونارد باريس Leonard Paris



قدّمت علامة ليونارد باريس Leonard Paris صيحة الطبعات البريّة بأسلوب جمع بين الأناقة والجرأة والحشمة في وقت واحد. حيث نسّقت تنّورة ميدي بقصّة كلاسيكية، تغطي الركبتين، مع سترة طويلة باللون الأسود ووشاح للرأس تزيّنه الطبعات البريّة أيضاً. وقد زادت من رقيّ الإطلالة من خلال حذاء بكعب عالي مصنوع من الجلد الأسود اللامع.

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رالف لوران Ralph Lauren

رالف لوران Ralph Lauren



بدورها علامة رالف لوران Ralph Lauren أدخلت الطبعات البريّة إلى مجموعتها لموسم ما قبل خريف 2021، إنما من خلال اختيار جلد الثعبان لتقدّم منه سترة قصيرة بتصميم عصري. وقد نسّقت معه سروالاً مزيّناً بجيوب عريضة عند الجانبين لتزيد من شباب الإطلالة وتمنحها أسلوباً كاجوال عفوياً. بإمكانك أن تنسّقي هذه السترة مع تنورة سوداء قصيرة لتحصلي على إطلالة أنثوية جريئة.

إرمانو سيرفينو Ermanno Scervino

إرمانو سيرفينو Ermanno Scervino



علامة إرمانو سيرفينو Ermanno Scervino قدّمت الطبعات الحيوانية في كثير من تصاميمها، وقد اخترنا منها هذا المعطف الذي سيشكّل قطعة غنيّة في خزانتك الخريفية. هو من التصاميم الجريئة التي تطغى على الإطلالة برمّتها وتلفت الأنظار إليك أينما ذهبت. ارتدي المعطف مع فستان من القطن الأسود الناعم، أو جمبسوت باللون الأسود أو لون النيود لتتألقي بخيارك.