وجوده بالمطبخ يعني إصابتك في مالك.. خبيرة طاقة تفسر 6 دلالات لظهور النمل وعلاقتها بالحسد

القاهرة - سمر حسين - صحة

اختلفت الآراء حول الحسد في الأجيال الماضية والمعاصرة فالبعض يومن به وآخرون يرونه دربا من الخرافات، وفي هذا الصدد تحدثت خبيرة الطاقة سها عيد، عن الحسد في لقاء تلفزيوني، مؤكدة أنه مذكور في القرآن، وأنه عبارة عن مسارات طاقة غير مرئية وقوة تركيز قوية من شخص لشخص آخر، مشبهة نظرة الحسد مثل أشعة الليزر التي تخترق جسم الإنسان، مؤكدة أن من يتعرض للحسد يتعرض لمسارات طاقة غير مرئية تنطلق من شخص لشخص آخر، ضاربة المثل بـ«واحد جاب حاجة جديدة وفرحان بيها جدا وخايف يتحسد ويتحسد فعلا ويحسد نفسه».

وتحدثت خبيرة الطاقة عن بعض العلامات التي تؤكد تعرض الأسرة للحسد كما يلي:

1-إذا ظهر النمل في الحمام معناه أن هناك طاقة حسد تصيب مال الأسرة.

2-إذا ظهر النمل في المطبخ معناه أن الحسد أصاب الزوجة أو الأم أو الابنة الكبرى.

3-إذا ظهر النمل في الأبواب الخشبية معناه أن الزوج محسود.

4-إذا ظهر النمل في الشبابيك معناه أن الأبناء تعرضوا للحسد.

5-إذا ظهر النمل في حجرة النوم معناه وجود حسد في العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة.

6-إذا ظهر النمل بكثرة في منزل نظيف فمعنى ذلك وجود حسد في المنزل.

دار الإفتاء المصرية تنشر طريقة علاج الحسد

وبحسب دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي، فإن الحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة المحسود، وهو حرام بإجماع الأمة، لأنه اعتراض على الحق سبحانه وتعالى، ومعاندة له، ومحاولة لنقضِ ما فعله وإزالةِ فضل الله عمَّن أهَّلَه له.

دعاء الحسد والغيرة يمنع الضرر عن المحسود

ودعاء الحسد والغيرة، يهدف لمنع أضرار الحسد على الحاسد، وأشارت دار الافتاء إلى أنه ينبغي على المحسود فعله، هو قراءة المعوذتين، وفاتحة الكتاب، وآية الكرسي، وقراءة القرآن والذكر بصفة عامة، وعليه بالتعوذات النبوية؛ نحو: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»، وليكثر من الدعاء لله عز وجل أن يصرف عنه السوء والعين والحسد، ولا حرج عليه في طلب الرقية من الصالحين، مشددة على أنَّه لا ينبغي أن يُعمِل الإنسانُ جانبَ الأوهام والظنون في الناس، فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه ويتهمهم بأنهم حسدوه لمجردِ مصادفةِ أحداثٍ تقع، قد لا يكون لها علاقة بمن يظن فيهم ذلك.

نص دعاء الحسد والغيرة مكتوب

ودعاء الحسد والغيرة، لا يوجد نص واحد له ولكن توجد بعض الأدعية والآيات المختارة للحفظ من كل شر، منها:

«أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ، مِن كُلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ومن همزات الشياطين وأن يحضرون».

«أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ مِن شرِّ ما خَلق».

«اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت».

«بسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».

«اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة، اللهم أخرج كل العيون اللامّة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة».

«أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ».

«اللَّهمَّ عالمَ الغيبِ والشَّهادةِ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ، ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ نفسي، وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ».

«لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال».

«اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك، على كل مرض وسقم وبلاء، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث».

«اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجلاً، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهم أخرج كل عين وحسد، اللهم أصرف كل داء عن الروح والجسد».

«اللهم ياكاشف ضر أيوب من وجعه وألمه اكشف عنا عين الناظرين والحاسدين».

«اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري».