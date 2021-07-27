الامارات | الكويت.. توقيف 3 ممرضين زوّروا شهادات لقاح كورونا..العدد غير معروف

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. توقيف 3 ممرضين زوّروا شهادات لقاح كورونا..العدد غير معروف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة الصحة في الكويت إنه تم إلقاء القبض على 3 ممرضين، على خلفية التلاعب والتزوير في شهادات تطعيم كوفيد-19، وإحالتهم للجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة بحسب بيانها التي نقلته صحيفة "القبس"، أنه جاري التنسيق، مع رجال وزارة الداخلية، لتتبع ورصد عدد الشهادات التي تم تزويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها.

وثمنت الوزارة في هذا الصدد، مستوى التنسيق مع رجال وزارة لداخلية الذي أسفر عن ضبط من شاركوا في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بعد إجراء كافة التحريات اللازمة.

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