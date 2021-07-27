هل النمص في الحاجب فقط أم الوجه كليًا؟.. الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«هل المقصود بالنمص إزالة الشعر الزائد من الوجه كليا أم الحواجب فقط؟» سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية.

وجاءت إجابة «عاشور» أن النمص هو إزالة الشعر الزائد من الحواجب فقط عند المرأة، ولا يصح أن تظهر المرأة بشعر زائد في وجهها، وأوضح أن النمص المحرم هو إزالة أصل الحاجب فوق عظمة الحاجب.

وأوضح أن الشعر الزائد على الحاجب يجوز للمراة أن تزيله وتنظفه، وللمرأة أن ترى نفسها وأن تظهر بجمالها أمام زوجها فلا ينفر منها، وقال أيضًا الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.

وأوضح «ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم تنظيف الحاجب؟» أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك، وتابع أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز، لكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء، مبينًا أن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن تنظيف الحاجب للمرأة أو النمص أجاز به الأئمة الأربعة، لكن بشرط أن يكون ذلك بإذن الزوج، لافتًا إلى أن ذلك غير جائز للفتاة أو البنت التي لم تتزوج.

وأوضح «جمعة» في إجابته على أسئلة المصلين بأحد المجالس العلمية، قائلًا: إن حديث «لعن الله النامصة والمتنمصة»، ذهب العلماء إلى أنه حديث معلل، وأن علته أو الهدف منه منع التدليس أي حتى لا تدلس المرأة التي لم تتزوج على الخاطب بشكلها أو زوج المستقبل.