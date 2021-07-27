5 طرق بسيطة لتقليل امتصاص الأطعمة للزيوت أثناء القلي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تشكل المقبلات أمرًا خطيرا على صحة الإنسان، لكثرة امتصاص الأطعمة للزيوت المقلية بها، رغم أنها من الوجبات الخفيفة التي يعتمد عليها الكثيرون في تناول طعامهم، لكن لا بد من وضع حد لذلك، إذ أنها تدمر خطط النظام الغذائي.

وبحسبما ذكرته «تايمز أوف إنديا» التي عرضت طرقا صحيحة يمكن اتباعها لتقليل امتصاص الأطعمة للزيوت أثناء قليها.

مقلاة نظيفة

يمكنك اختيار مقلاة نظيفة، تتكون من الحديد والتأكد جيدًا من عدم احتوائها على أي رواسب أو طبقات طعام محترقة، خاصة إذ كنتِ تريدين طهي الفطائر والوجبات الخفيفة، لأن ذلك يؤدي إلى امتصاص مفرط للزيت، كما أن الرواسب الموجودة بالمقلاة تؤدي إلى التصاق الفطائر بها، ويصبح القلي أمرا صعبا.

احذري تغليف الفطائر بالدقيق

إذ كنتِ ترغبي في تقليل امتصاص الزيت في الفطائر أو الوجبات الخفيفة، يجب التأكد جيدًا من تغطية الفطائر بمزيج من الدقيق، لجميع الأغراض، لأنه يحتوي على الجلوتين الذي يساعد في ربط الوجبات الخفيفة وتقليل امتصاص الزيت، لذلك تجنبي وضع الكثير من الدقيق لأن ذلك يؤدي إلى امتصاص مفرط للزيت.

سلق الأطعمة قبل قليها

من أفضل الطرق لتقليل امتصاص الزيوت هي سلق الخضار أو اللحوم قبل قليها في الزيت.

مسح الزيت بالمناشف الورقية

يمكنك أيضًا مسح الزيت الزائد على الأطعمة باستخدام المناشف الورقية أو المناديل، لتقليل الاستهلاك الزائد للزيت.

درجة الحرارة العالية

الطهي في درجات حرارة عالية يساعد في التقليل من امتصاص الزيت، وأفضل طريقة هي الاحتفاظ بميزان حرارة المطبخ في متناول اليد قبل قلي المقبلات، لأن ذلك يضمن أن الطعام هش وغير دهني أو مليء بالزيوت.