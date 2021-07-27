«رفضت قصرا وعروض زواج مغرية».. الجانب العاطفي في حياة هياتم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدأت مشوارها في عالم الرقص وهي في عامها العشرين، اشتهرت في الأفراح الشعبية بمحافظة الإسكندرية، أنوثتها الطاغية لفتت الأنظار إليها وتهافت المنتجون والمخرجون على ضمها لأعمالهم الفنية، حتى أطلق عليها اسم «ملكة الإغراء»، والتي رحلت عن عالمنا في عام 2018، عن عمر ناهز 70 عامًا، هي الفنانة هياتم.

ويتزامن اليوم 27 يوليو، ذكرى وفاة الفنانة هياتم، ويُقدم «هُن» أبرز اللقطات في حياتها خلال السطور التالية.

اتجهت هياتم إلى الرقص في العشرين من عمرها، وعندما دخلت إلى عالم السينما قدمت شخصيات كثيرة كان يغلب عليها دور الإغراء والمرأة اللعوب التي تسعى لجذب رجل متزوج إليها، وكذلك أدوار الزوجة الخائنة.

حكايات زيجات هياتم وتلقيها عروضا من الأمراء

وكانت الفنانة هياتم، تحدثت خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»، عن كواليس من حياتها العاطفية وعروض الزواج التي تلقتها، إذ قالت: «العروض اللي جاتلي من بينها رؤساء دول وبيستغربوا إزاي برفض، تزوجت ثلاث مرات طيلة حياتها، وبين كل زواج والآخر كانت هناك فترة كبيرة، أنا شخصية ليست مزواجة».

وأضافت هياتم، أنها لم تفكر على الإطلاق في إنجاب أطفال، لافتة إلى أنها كانت منشغلة في العمل الفني، مؤكدة أن عدد ساعات نومها لم تتجاوز 4 ساعات يوميًا.

لم تُعلن هياتم في البداية إلا عن زيجتها من محمود الخواجة نجم نادي الزمالك السابق، خلال فترة الثمانينيات، إلا أن الزواج لم يستمر إلا فترة قليلة، ولم يُثمر عن إنجاب أطفال.

وأكدت «هياتم» خلال ظهورها في برنامج «فحص شامل» أن أحد حكام العرب عرض عليها قصرا في العاصمة السويسرية جنيف، مقابل الزواج منها واعتزال الفن، ولكنها رفضت.

وفاة هياتم

وفي 27 يوليو 2018، تدهورت حالة هياتم الصحية ليفاجأ الجمهور بخبر وفاتها في أحد مستشفيات المهندسين، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 69 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.