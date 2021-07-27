استشاري يوضح تأثير فيديوهات فتاة «كائن الهوهوز» على الأطفال: هتدمرهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أفعال فاضحة وخادشة للحياء، ارتكبتها فتاة تدعى «ياسمين عبد الرازق»، عبر مجموعة من الفيديوهات بثتها على منصة «تيك توك» إذ عُرفت بلقب «كائن الهوهوز»، ما دفع الأجهزة الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية، للقبض عليها، حيث كانت تبث مقاطع فيديو بمساعدة أحد الأشخاص، تتضمن أفعالا وإيحاءات منافية للآداب، وتمكنت الجهات الأمنية من تحديدهما وضبطهما بمكان اختبائهما بمحافظة الإسكندرية، وتبين أنهما غير متزوجين وتربطهما علاقة صداقة، وقيامهما ببث مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة المادية.

ويذكر أن المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد ياسمين، يطالب فيه بالقبض عليها وتقديمها للمحاكمة العاجلة.

تأثير فيديوهات «كائن الهوهوز» على الأطفال

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، خلال حديثه لـ«هن»، مدى تأثير ذلك المحتوى على الأطفال وأجيال «الأندر إيدج»، عند مشاهدتها.

وقال «فرويز»، إن الأطفال والمراهقين يميلون بشكل سريع إلى تقليد تلك الفيديوهات المنافية للآداب العامة، وهو ما يؤثر بالسلب على أفعالهم وبالتالي التأثير على المجتمع بصورة ملحوظة، وتدمير معاييره وأخلاقه، «المراهقين والأطفال لما بيتفرجوا على الفيديوهات دي، بيقلدوها من غير تفكير، وده بيعمل كوارث في أخلاقهم وسلوكياتهم اللي بتدمر المجتمع».

معلومات عن الفتاة الملقبة بـ«كائن الهوهوز»

- تدعى ياسمين عبد الرازق الفولي.

- من مواليد منطقة الهانوفيل العجمي بالإسكندرية.

- مطلقة منذ 40 يومًا ولديها طفلان.

- بعد طلاقها، جمعتها علاقة مع شاب يظهر معها فى مقاطع الفيديو المُخلة، يُدعى «أسامة»، ويصغرها بـ10 أعوام.

- اشتهرت خلال فيديوهاتها بجرأتها الشديدة، وإيحاءاتها الجنسية الصريحة والواضحة، والتلفظ بكلمات وعبارات بذيئة.

- ظهرت خلال أحد الفيديوهات وهي تصرح بأن رسم الوشم حلال وليس حراما، وهي تُظهره على أحد ذراعيها.

- ظهرت خلال فيديو وهي ترتدي «تي شيرت» دون أكمام، وبوشم كبير أعلى أحد ذراعيها، وتضع حجابا فوق رأسها، وأثارت جدلا كبيرا خلاله، حيث أساءت للحجاب.