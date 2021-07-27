أفضل 5 تمارين جري لفقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد الجري أمرًا بسيطًا ولكنه أحد أكثر التمارين فعالية، فإذا تم القيام به بشكل صحيح ومتسق، فيمكن أن يساعدك على حرق الكثير من السعرات الحرارية وتقوية عضلات قلبك أيضاً، وفق ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

فيما يلي أفضل تمارين الجري التي تساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

الجري المتناوب

عبارة عن جري مستمر لمسافات طويلة يتناوب بين الجري السريع والجري البطيء. يمزج بعض الأشخاص أيضًا بين الركض والمشي في هذا النوع من التدريب. لا يوجد روتين محدد يجب عليك اتباعه في هذا التمرين. يمكنك التناوب بين الجري والسريع والبطيء والمشي حسب رغبتك وراحتك.

الجري بسرعات متأرجحة

خلال هذا التمرين، عليك أن تبدأ بالجري بوتيرة معتدلة لمسافة ميل، يليها الركض الخفيف لمدة دقيقتين ثم الركض بوتيرة عالية لمسافة نصف ميل. هرول مرة أخرى لمدة دقيقة متبوعًا بالجري بوتيرة عالية لنصف ميل آخر. تتطلب جلسة التدريب هذه أن تتحدى جسدك. هذا التمرين يختبر حدودك وقدرة رئتيك أيضًا.

الجري دقيقة بدقيقة

تماماً مثل التمرين المتناوب، يمكن ممارسة هذا التمرين بالتناوب بين الجري السريع والبطيء. الاختلاف الوحيد هو أن التوقيت ثابت. عليك أن تركض لمدة دقيقة ثم تمشي لمدة دقيقة أخرى، وهكذا. هذا تمرين أسهل بكثير ويمكن لأي شخص أداؤه. أفضل شيء هو أن تحصل على وقت كافٍ للراحة والتقاط أنفاسك.

تمرين المدى الطويل

إذا لم تجد الكثير من الوقت في أيام الأسبوع للتمرين، فجرّب الجلسات الطويلة. تعمل هذه الجلسة التدريبية على تحسين قدرتك على التحمل بشكل عام وتعزيز ثقتك بنفسك. في هذا التمرين، يمكنك الركض بوتيرة معتدلة وتغطية أكبر مسافة ممكنة. يمكنك تجربة أنواع مختلفة من التضاريس، وزيادة سرعتك وأيضًا تغطية المزيد من المسافات بمرور الوقت.

صعود ونزول التلال

اختر سطحًا مائلًا، ثم اركض صعودًا. وبمجرد وصولك إلى القمة، هرول للنزول. هذا التمرين يزيد من قوة قلبك، ويساعد على تقوية عضلاتك ومفاصلك.