الإفتاء توضح حكم تغسيل الحائض للميت

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ورد سؤالا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل وتكفن مسلمة متوفاة؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 4301، تفيد بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تتولى تغسيل مَن مات مِن النساء، وتكفِّنهن، ولا يعتبر الحيض مانعًا من القيام على الغسل، وهذا ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة، وعَنْ عَطَاءٍ رحمه الله قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ" أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2/ 454، ط. مكتبة الرشد).قال العلامة شمس الدين الرملي الشافعي رحمه الله تعالى في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 20، ط. دار الفكر): [(وَيُغَسِّلُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَيِّتَ بِلَا كَرَاهَةٍ) لِأَنَّهُمَا طَاهِرَانِ، فَكَانَا كَغَيْرِهِمَا] اهـ.».