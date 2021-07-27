متزوجة ولديها أبناء.. 6 معلومات عن فتاة اتهمت اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار اليوتيوبر أحمد حسن الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، إذ خرجت فتاة تدعى «سما» في مقطع فيديو نشرته على قناتها بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ووجهت إليه اتهامات بالتحرش بها.

وأعربت الفتاة عن غضبها من خلال المقطع، مؤكدة أن اليوتيوبر الشهير شارك منشورًا قبل أيام مع متابعيه ليطلب من خلاله فتاة لبطولة فيلم قصير على أن يكون عمرها من 20 سنة حتى 35 سنة، مشيرة إلى أنها تواصلت معه عبر «الشات»، وطلب منها إرسال صور لها، مؤكدة أنها عندما قامت بإرسال عدة صور خاصة بها له تفاجئت برد فعله.

وكشفت، أنها تلقت كلمات غير لائقة من «حسن» مضيفة: «حسيت أن نيته مش كويسة، فقولت استدرجه في الكلام، وطلب رقم تليفوني وقالي ابعتيلي صور بملابس خاصة، وعندما شاهدها قال إنتي جسمك أبيض من حياتي، وطلب مني أروح عنده الفيلا أمام أحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد».

وتابعت الفتاة: «هو نزل ستوري عنده، قال إنه عايز بنت لفيلم قصير يكون سنها من 20 سنة لـ35 سنة، فدخلت كلمته وقولت مش هيرد عليا لأن في كتير هيبعتوا».

وفي هذا الصدد، ينشر «هن» أبرز المعلومات عن الفتاة:

ـ تدعى سما محمد.

ـ متزوجة ولديها أبناء.

ـ تمتلك حسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ـ تنشط على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ـ اتهمت اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها بقوله: «هنلعب عريس وعروسة».

ـ تقدم فيديوهات ترفيهية وعائلية بصحبة أسرتها على تطبيق «تيك توك».