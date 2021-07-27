الامارات | 20 ألف زائر لفعاليات «الذيد للرطب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف زائر لفعاليات «الذيد للرطب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مهرجان الذيد للرطب فعاليات دورته الخامسة، التي أقيمت على مدار أربعة أيام في مركز «إكسبو الذيد»، حظيت الدورة خلالها بإقبال تجاوز 20 ألف زائر، حرصوا على متابعة أنشطة الحدث الذي استهدف إحياء التراث، والاحتفاء بالعادات والتقاليد الإماراتية العريقة، ومتابعة مسابقات مزاينة الرطب والفواكه، والاطلاع على أجود ما أنتجته مزارع النخيل في الذيد والشارقة ودولة الإمارات، التي قدمها عشرات المزارعين من أفخر أنواع الرطب والفواكه، إضافة إلى أحدث الابتكارات الزراعية. وشهد اليوم الختامي زيارة الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة في مدينة كلباء.

وجرى خلال المهرجان توزيع 271 جائزة نقدية، بقيمة مليون و500 ألف درهم، على المشاركين في مسابقات المزاينة السبع، وجوائز عينية للفائزين بالسحوبات التي أجرتها غرفة الشارقة، بهدف إسعاد الزوار ومتابعي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث، الذي تضمن 23 منصة، عرض المزارعون خلالها مختلف أصناف الرطب من الإنتاج المحلي لإمارة الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وسط مشاركة العشرات من ملّاك النخيل والمزارعين والصناعيين، إلى جانب عدد من الجهات الرسمية، وبلغ عدد الفائزين بمسابقات مزاينة الرطب والفواكه السبع 271 فائزاً.

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