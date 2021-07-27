الامارات | صـــحة.. الاستحمام المتكرر يؤذي بشرة الطفل

شكرا لقرائتكم خبر عن صـــحة.. الاستحمام المتكرر يؤذي بشرة الطفل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «بيبي & فاميليه» الألمانية أن الاستحمام المتكرر يؤذي بشرة الطفل الصغير؛ نظراً لأن بشرته حساسة للغاية.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن الاستحمام المتكرر يمكن أن يُلحق ضرراً جسيماً بحاجز حماية البشرة، ما يتسبب في فقدان البشرة للمرونة، وتعرضها للتشقق والاحمرار والحكة. وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى اختراق البكتيريا أو أية مواد ضارة أخرى لجسم الطفل عن طريق هذه الشقوق، ما يؤدي إلى إصابته بالعدوى.

ولتجنب ذلك ينبغي ألا يزيد عدد مرات استحمام الطفل على مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، مع مراعاة ألا تزيد مدة الاستحمام على 10 دقائق. كما يُراعى ألا تزيد درجة حرارة مياه الاستحمام على 37.5 درجة مئوية.

وعن كيفية تجفيف بشرة الطفل بعد الاستحمام، أوضحت «بيبي & فاميليه» أنه ينبغي مسحها بالمنشفة برفق، وليس حكها أو فركها، وإلا فقد تتعرض بذلك إلى الإجهاد.

وإذا لاحظ الآباء احمرار بشرة طفلهم أو جفافها بعد الاستحمام، فينبغي عليهم حينئذ ترطيبها باستخدام كريمات ترطيب البشرة المُخصصة للأطفال، مع مراعاة أن تخلو الكريمات من المواد العطرية والمواد الحافظة والكحول تجنباً لتهيج البشرة.

• ينبغي ألا تزيد مرات الاستحمام على ثلاث مرات أسبوعياً.

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