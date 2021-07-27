الامارات | مدينة نمساوية على قائمة التراث العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة نمساوية على قائمة التراث العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة «اليونسكو»، ضم مدينة «بادن» النمساوية، القريبة من العاصمة فيينا، إلى قائمة التراث العالمي.

وقرّرت لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة، إدراج مدينة «بادن»، على قائمة التراث العالمي، ضمن قائمة أهم منتجعات أوروبا، التي تضم مجموعة تتكوّن من 11 مدينة في سبع دول، تتميز بوجود الينابيع المعدنية والحرارية.

ويرجع قرار «اليونسكو» إلى تاريخ مدينة «بادن» الثقافي وتمتعها بالمناظر الطبيعية الخلابة، والمنتجعات الطبيعية وتقاليد الاستحمام التاريخية، حيث تسعى منظمة اليونسكو إلى تسليط الضوء على الأهمية والقيمة العالمية المتميزة لثقافة المنتجعات وهندستها المعمارية كظاهرة أوروبية.

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