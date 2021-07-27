الامارات | «زوروا أبوظبي» على منصة «سناب شات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «زوروا أبوظبي» على منصة «سناب شات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «زوروا أبوظبي» على منصة «سناب شات» ليكون أول ملف تعريفي سياحي من نوعه بشكل مبتكر رسمي ومُوَثَّق على هذه المنصة الافتراضية الرائدة، مُتيحةً بذلك الفرصة أمام الراغبين في زيارة أبوظبي لاستكشاف ما تزخر به العاصمة الإماراتية من مقومات ومعالم سياحية ثقافية وترفيهية جاذبة.

وتوفّر الملفات التعريفية العامة للعلامات التجارية على «سناب شات» إمكانية الحضور الدائم في المنصة، والاحتفاظ بكامل المحتوى الذي تنشره في مكان واحد يمكن الوصول إليه بسهولة عبر نتائج البحث، حيث يشكّل ملف «زوروا أبوظبي» على المنصة مصدر إلهامٍ للمشتركين لحثهم على زيارة أبوظبي، بما يعرضه من أنشطة كثيرة ومنوّعة يمكنهم القيام بها خلال إقامتهم في الإمارة، بالإضافة إلى ما يستعرضه من صور ومقاطع فيديو تبرز جمالية أبوظبي بطريقة تفاعلية جديدة. ومع عودة حركة السياحة العالمية، يأتي إطلاق «زوروا أبوظبي» ليشكل خطوة مثالية ومنصة فعّالة للترويج لمقومات الإمارة خصوصاً خلال فترة الإجازة الصيفية للتخطيط لرحلة قريبة إلى أبوظبي؛ إذ يوفر لهم لمحة ملهمة عن المكامن السياحية والترفيهية في الإمارة بسهولة بالغة عبر استخدام هواتفهم المتحركة.

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