السجن وغرامة مالية كبيرة.. تعرف على العقوبة القانونية لفتاة كائن الهوهوز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية، من القبض على الفتاة «ياسمين عبد الرازق»، الشهيرة على تطبيق «تيك توك» بـ«كائن الهوهوز»، حيث كانت تقوم ببث مقاطع فيديو بمساعدة أحد الأشخاص، تتضمن أفعال وإيحاءات منافية للآداب، وتمكنت الجهات الأمنية من تحديدهما وضبطهما بمكان اختبائهما بمحافظة الإسكندرية، وتبين أنهما غير متزوجين وتربطهما علاقة صداقة، وقيامهما ببث مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة المادية.

ويشار إلى أن المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد ياسمين، يطالب فيه بالقبض عليها وتقديمها للمحاكمة العاجلة.

العقوبة القانونية للمتهمة

ومن ناحيته، كشف الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، خلال حديثه لـ«هُن»، العقوبة القانونية التي تنتظر المتهمة ياسمين عبد الرازق المعروفة بـ«كائن الهوهوز».

وقال «سعداوي»، إن المتهمة تواجه تهمة ارتكاب فعل فاضح علني وأفعال تتعارض مع مبادئ المجتمع المصري أدت إلى خدش الحياء العام، وتأتي عقوبتها بالسجن المشدد من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع دفع غرامة مالية يصل قدرها إلى 50 ألف جنيه.

معلومات عن الفتاة الملقبة بـ«كائن الهوهوز»

- تدعى ياسمين عبد الرازق الفولي.

- من مواليد منطقة الهانوفيل العجمي بالإسكندرية.

- مطلقة منذ 40 يومًا ولديها طفلين.

- بعد طلاقها، جمعتها علاقة مع شاب يظهر معها فى مقاطع الفيديو المُخلة، يُدعى «أسامة»، ويصغرها بـ10 أعوام.

- اشتهرت خلال فيديوهاتها بجرأتها الشديدة، وإيحاءاتها الجنسية الصريحة والواضحة، والتلفظ بكلمات وعبارات بذيئة.

- ظهرت خلال أحد الفيديوهات وهي تصرح بأن رسم الوشم حلال وليس حراما، وهي تُظهره على أحد ذراعيها.

- ظهرت خلال فيديو وهي ترتدي «تي شيرت» دون أكمام، وبوشم كبير أعلى أحد ذراعيها، وتضع حجاب فوق رأسها، وأثارت جدل كبير خلاله، إذ قالت: «الموضة اللي نازلة دلوقتي ترسم، تقلع، تلبس الحجاب».