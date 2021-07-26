الامارات | ساخر شهير من "كورونا" واللقاح.. يموت بعد إصابته بالفيروس

شكرا لقرائتكم خبر عن ساخر شهير من "كورونا" واللقاح.. يموت بعد إصابته بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي ستيفن هارمون، الناشط على منصات التواصل لاجتماعي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، والغريب أن هارمون الذي ينتمي إلى أحد التجمعات الدينية، عُرف بمنشوراته التي كان يخصصها للسخرية من فيروس كورونا، ويروج لعدم أخذ اللقاح، وحقق شهرة واسعة في هذا الأمر.

كتب هارمون خلال الاشهر الماضية مئات التغيردات، والمنشورات التي شكك فيها باللقاح، وبالفيروس، وكان شديد الحرض على السخرية من المرض، او الإلتزام بالاجراءات الاحترازية. بحسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي".

وخضع هارمون للعلاج من التهاب رئوي وكوفيد-19 في أحد مستشفيات لوس اتجلوس، حيث فارق الحياة يوم الأربعاء الماضي.

ونشر هارمون صورا توثق معركته من أجل البقاء على قيد الحياة في الأيام التي سبقت وفاته. وكتب في إحدى تغريداته "أرجو أن تصلوا من أجلي، يريدون أن يضعوني على جهاز التنفس".

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