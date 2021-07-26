«استدرجها تروح فيلته».. فتاة تتهم اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش: قالي جسمك حلو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مدته تجاوزت الخمس دقائق، أثار جدلا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت خلاله فتاة تدعى «سما»، وهي تتهم اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، بتحرشه اللفظي بها، واستدراجها للقيام بعلاقة غير شرعية.

الفتاة تكشف تفاصيل الواقعة

وخلال الفيديو، ظهرت الفتاة وهي تسرد كواليس ما تعرضت له من محاولة تحرش على يد اليوتيوبر الشهير، بعدما نشر إعلان عبر خاصية القصص القصيرة المصورة، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، طالب خلاله البحث عن فتاة للعمل كموديل في فيلم قصير.

وقالت الفتاة: «هو نزل ستوري عنده، قال إنه عايز بنت لفيلم قصير يكون سنها من 20 سنة لـ35 سنة، فدخلت كلمته وقولت مش هيرد عليا لأن في كتير هيبعتوا».

وتابعت: «فهو رد وقولتله أنا 19 سنة ينفع؟، قالي مش مشكلة تمام وابعتي صورك بعتله صوري بدل ما يقولي هتقابليني في مكان عام، قالي انتي جسمك حلو ويعتبر اتحرش بيا لفظيا، فأنا لما لاقيت الكلمة دي قولت لا أنا هجرجره في الكلام تاني، وكل حاجة تبقى واضحة، بعتلي رقمه واتساب وكلمته وبدأت المحادثة من هنا وبعد كده كلمته».

تحرش لفظي

وواصلت الفتاة حديثها، قائلة: «قالي ابعتيلي صورك بالكات فبعت قولت يمكن عايز يشوف من كذا اتجاه، فقالي انتي جسمك أبيض من حياتي، بعد كده قعد يقولي ابعتيلي صورك واتصوري ليا أنا صور خاصة وأنا رفضت، وبعدين قالي تعالي أقابلك، ولما سألته هنتقابل بكرة؟ في مكان عام؟ قال لا النهاردة ومش هينفع في مكان عام، وقالي عنوان فيلته وقالي هتكون فاضية النهاردة، ومستعد أبعتلك أوبر ياخدك ويرجعك، وأنا رفضت».

أحمد حسن وزينب يحتفلان بعيد زواجهما

وفي مايو الماضي، شارك اليوتيوبر أحمد حسن، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته زينب، خلال احتفالهما بعيد زواجهما الثالث.