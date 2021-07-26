«حفيد فريد شوقي».. ابنة داليا البحيري في صورة نادرة مع والدها: مفتقداك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت قسمت المرشدي، ابنة الفنانة داليا البحيري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جمعتها في طفولتها مع والدها الراحل فريد المرشدي، حفيد النجم الراحل فريد شوقي.

قسمت المرشدي ووالدها

وخلال الصورة، ظهرت «قسمت» وهي في عمر صغيرة، بصحبة والدها وهو يحملها على كتفيه أمام برج «إيفل»، في العاصمة الفرنسية باريس، ودوّنت عليها عبارة بالإنجليزية قائلة: «وميض من الماضي، مفتقداك يا بابا».

داليا البحيري تحتفل بعيد ميلاد ابنتها قسمت

وفي فبراير من العام الماضي، احتفلت الفنانة داليا البحيري، بعيد ميلاد ابنتها «قسمت» في حفل اقتصر على الأسرة والأصدقاء.

ونشرت «البحيري»، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددا من الصور من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها قسمت فريد المرشدي.

والجدير بالذكر، أن فريد المرشدي، هو نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، توف في حادث سيارة عام 2014.

زواج داليا البحيري وفريد المرشدي

وكانت تزوجت الفنانة داليا البحيري من فريد المرشدي حفيد الممثل الراحل فريد شوقي، منذ 2008 وحتى 2013، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة قسمت قبل طلاقهما، وتزوجت بعد ذلك برجل أعمال وأنجبت منه طفلة تدعى خديجة، إلا أنها توفيت في شهرها الثامن.

داليا البحيري عن سبب فقد 8 كيلو من وزنها: مكنتش مرتاحة

وخلال لقاء سابق لها مع برنامج «ET بالعربي»، كشفت داليا البحيري، عن السبب خلف إصرارها على فقدانها للوزن بعد مشاركتها في مسلسل «فلانتينو» من رمضان بعام 2020، وهي ممتلئة عن وزنها الطبيعي.

وقالت «داليا»، إنها لم تكن تشعر بالراحة وقت اكتسابها المزيد من الوزن: «مكنتش مرتاحة لما كنت مليانة.. وحبيت أخس وخسيت 8 كيلو»، متابعة أن فترة الحظر بسبب الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، ساعدتها على ذلك: «الكورانتين ساعدني.. ركزت في الرياضة وخسيت».