مرض غامض يصيب «شروق» يتسبب في نزيف جسدها: «كأنها مدبوحة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

باغتها المرض بشكل مفاجئ، إذ حوّل حياتها رأسًا على عقب بعدما كانت أيامها تمر بسلام تام، حتى هاجمها النزيف المستمر دون أي سبب، وباتت «شروق شحاتة»، البالغة من العمر 15 عامًا، تعيش في معاناة كبيرة بشكل يومي على مدار 8 أشهر.

نزيف من الفم

تكشف «نسمة»، شقيقة الفتاة الصغيرة، خلال حديثها لـ«هُن»، تفاصيل معاناة الأخيرة، والتي بدأت قبل 8 أشهر، قائلة: «أختي كانت عايشة بشكل طبيعي، ومكانتش بتشتكي من حاجة، لحد ما بدأت من 8 شهور بالظبط ترجع وتنزف دم من بوقها، روحنا بيها لكذا دكتور واتحجزت في أكتر من مستشفى، وعملت تحاليل ومناظير واشاعات، بس كل الدكاترة قالوا إنها سليمة ومفيش أي تعب عضوي عندها».

نزيف من العين

تدهورت الحالة الصحية لـ«شروق»، إذ لم يتوقف النزيف عند منطقة الفم فقط، بل بدأت النزف من عينيها أيضا بشراهة كبيرة: «فجأة لاقيناها بتنزف من عينيها اليمين وبعدين بقا في عينيها الاتنين سوا، والنزيف زاد، لما بتنزف وهي نايمة على سريرها الدم بيغرق السرير كله كأنها مدبوحة».

عمل سحر وزيادة في الوزن

اتجاه آخر سلكته أسرة الفتاة أملا في التعرف على السبب الحقيقي خلف معاناتها الكبيرة والصعبة، إذ اتجهوا إلى بعض الشيوخ والمتخصصين في الكشف عن أعمال السحر والأذى، عقب شكوكهم نحو أن يكون ثمة مس جاء بها، وهو ما أكده البعض لهم: «روحنا لكذا شيخ وقالوا لنا إنها ممسوسة بسبب سِحر، وعالجوها بالقرآن والرقية الشرعية بس مفيش نتيجة، حالتها بتسوء كل يوم، ووزنها زاد أكتر من 50 كيلو فجأة، بعد ما كانت 55 كيلو، دلوقتي وزنها تخطى الـ100 كيلو وشوية، والنزيف بقا يتكرر كتير وهي لوحدها دايما، مبتنزفش إلا لما بتكون لوحدها».

استغاثة الأسرة

وتستغيث أسرة الفتاة بالمسؤولين أو المتخصصين في مثل تلك الحالات لإنقاذ «شروق» من مرضها: «عاوزين أي شخص يساعدها ويعرفنا سبب اللي بيحصل لها ده إيه؟ ونعالجها إزاي».