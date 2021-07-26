تريد إنقاص الوزن؟.. إليك أنواع دهون البطن وطرق التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

دهون البطن شيء يجهدنا جميعًا، إنها تسلب سحر ارتداء الملابس، والرغبة في المظهر الجذاب وتشكل أيضًا مخاطر كبيرة على الصحة، عندما يتعلق الأمر بدهون المعدة، يمكن أن تكون إما حشوية أو تحت الجلد، تحيط الدهون الحشوية بأعضاء الشخص، وبالتالي فهي شديدة الخطورة بطبيعتها.

ومع ذلك، هناك أنواع مختلفة من البطون قد يمتلكها المرء، اعتمادًا على نوع بطنك، يمكنك التخلص من الدهون وفقًا لذلك، ما ذكر موقع timesofindia.

إجهاد البطن

كما يوحي الاسم نفسه، فإن إجهاد البطن هو نتيجة للتوتر، يحدث هذا بسبب زيادة مستويات الكورتيزول، والتي يتم إنتاجها عندما يكون الشخص تحت ضغط عقلي كبير، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الدهون المتراكمة في منطقة البطن، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالسمنة.

كيفية التخلص منه: للتخلص من إجهاد البطن، يمكنك اللجوء إلى ممارسات التأمل واليوجا التي يمكن أن تقلل من مستوى التوتر والقلق، بصرف النظر عن ذلك، يجب أن تحصل أيضًا على قسط كافٍ من النوم، بحيث يتم تجديد شبابك في جميع الأوقات.

البطن الهرموني

ينتج البطن الهرموني عن خلل في الهرمونات، من فرط نشاط الغدة الدرقية إلى متلازمة تكيس المبايض، يمكن أن تؤدي العديد من التغيرات الهرمونية والمخالفات إلى زيادة الوزن والتسبب في زيادة دهون البطن.

كيف تتخلص منه: الطريقة الوحيدة للحفاظ على التوازن الهرموني في البطن هي الحفاظ على الانسجام الهرموني، قلل من تناول الأطعمة غير الصحية، وبدلاً من ذلك الجأ إلى الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والأسماك، استمر في ممارسة الرياضة وحافظ على وزن صحي، لا تتردد في زيارة الطبيب إذا كان من الصعب السيطرة على التغيرات الهرمونية.

بطن منخفض

عندما يكون الجزء العلوي من الجسم أقل نحافة من الجزء السفلي من البطن وهي منطقة البطن، فإن هذا يُعرف باسم أسفل البطن، غالبًا ما يكون سبب هذا النوع من البطن هو نمط الحياة المستقرة أو عندما يكون الشخص عرضة لمشاكل في الجهاز الهضمي.

كيفية التخلص منه: يجب على أي شخص يعاني من بطن منخفض أن يستثمر في الأطعمة الغنية بالألياف والتي تعتبر رائعة لعملية الهضم، اشرب الكثير من الماء وقم بتضمين الخضار الورقية الخضراء في نظامك الغذائي، ركز أكثر على التمارين الأساسية، حتى تعمل على منطقة معدتك.

بطن منتفخ

يحدث انتفاخ البطن بسبب اتباع نظام غذائي سيء أو عدم القدرة على تحمل بعض الأطعمة، غالبًا ما تسبب الحموضة وعسر الهضم الانتفاخ الذي يمكن أن يتكرر.

كيفية التخلص منه: أفضل طريقة لتجنب انتفاخ البطن هي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، الجأ إلى نظام غذائي جيد يناسب معدتك، تجنب المشروبات الغازية والكميات الكبيرة من الأطعمة ، والتي قد تجعل من الصعب التحكم في الانتفاخ.

بطن الأم

النساء اللواتي يلدن معرضات لبطون كبيرة، وعلى الرغم من أنهن قد انتهين من عملية الحمل، إلا أنهن ما زلن يظهرن وكأنهن حوامل، يستغرق الأمر وقتًا حتى يعود جسد المرأة إلى حالته بعد الحمل. لذلك، لا تشددي على ذلك وتحلي بالصبر.

كيفية التخلص منه: عندما يكون لديك بطن أم، لا تشددي، بدلاً من ذلك خذي قسطًا من الراحة، خلال هذه الفترة، تناولي الدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو، يمكنك أيضًا تجربة تمارين شد الجلد.