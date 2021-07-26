8 أسباب وراء استمرار أعراض نزلة البرد لديك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إذا لم تتوقف أعراض البرد لديك، فقد تعاني من شيء آخر يجب معرفته والانتباه إليه للحصول على العلاج المناسب للتعافي سريعا.

ويوضح موقع "thehealthy"، 8 أشياء يشير إليها استمرار نزلة البرد لديك.

1- ربما ما زلت تعاني من نزلة برد:

وفقًا لساتيش بيديسي، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة سانت جورج، فإن السبب الأول لنزلات البرد المستمرة هو أنك ربما ما تزال تعاني من الزكام نفسه.

2- قد يكون من الآثار الجانبية لدوائك:

إذا لم تتوقف أعراض نزلة البرد، فقد يكون ذلك بسبب الأدوية الخاصة بك.

ومن الآثار الجانبية للدواء، السعال الجاف المزمن هو أحد الآثار الجانبية الشائعة للأنجيوتنسين والليسينوبريل والبينازيبريل والراميبريل، وهي نوع من أدوية ضغط الدم، ومع ذلك، إذا كنت تتناول أحد هذه الأدوية، فتحدث إلى طبيبك.

3- قد يكون لديك نزيف أنفي خلفي مزمن:

إذا كان لديك سعال مصحوبًا ببلغم أبيض مستمر، فقد يكون ذلك بسبب التصريف الأنفي الخلفي المزمن، والذي يميل إلى التفاقم في الليل عند النوم، بالإضافة إلى إن التصريف اللاحق للأنف هو أحد الآثار الشائعة للزكام ويمكن أن يكون سببه أيضًا الحساسية وتغيرات الطقس وعوامل خارجية أخرى.

4- قد يكون من الحساسية:

السبب الشائع لسيلان الأنف والسعال الذي يشبه مرضًا فيروسيًا يمكن أن يكون بسبب الحساسية التي تسببها بيئتك، ويمكن أن تستمر أعراض الحساسية لفترة أطول وغالبًا ما تكون مصحوبة بحكة في العيون الدامعة، لذا يمكن أن تكون أعراض الحساسية في نفس الوقت مثل البرد.

5- قد يكون التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي:

في بعض الأحيان، عندما تبدأ نزلة البرد في الاختفاء، يمكن أن تحدث أعراض جديدة مثل الضغط في الجيوب الأنفية والصداع وأحيانًا الحمى، ويحدث هذا عندما يتسبب الاحتقان الناتج عن البرد، في التهاب الجيوب الأنفية، وغالبًا ما يحدث ما بين عشرة إلى 14 يومًا بعد ظهور البرد ويتطلب وصفة طبية من الطبيب.

6 -قد تكون مصابًا بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن:

إذا كان لديك سعال لا يزول، فيشير ذلك إلى الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، وعادةً ما يظهر الربو في وقت مبكر من الحياة.

وبالنسبة لمرض الانسداد الرئوي المزمن يظهر عادة في كبار السن، وخاصة أولئك الذين كانوا مدخنين، وقد يطلب طبيبك فحص الرئة للحصول على تشخيص دقيق، ويمكن أن يبدأ العلاج بأنواع مختلفة من أجهزة الاستنشاق.

7- التهاب رئوي:

إذا كان لديك سعال ثابت مصحوب بمخاط بني أو أخضر وحمى وضيق في التنفس، فقد يشير ذلك إلى وجود عدوى مثل الالتهاب الرئوي.

8- مرض السل:

يتسبب هذا المرض البكتيري الخطير في سعال مستمر لا يمكن السيطرة عليه، بالإضافة إلى الحمى والقشعريرة والتعرق الليلي، وفي حين أن مرض السل نادر جدًا هذه الأيام، إلا أن الحالات لا تزال تحدث، لذا إذا كنت تعاني من ضعف في جهاز المناعة، أو تعرضت لأي شخص مصاب بالسل، فأنت في خطر متزايد.