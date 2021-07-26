من هداية ملاك إلى نيللي كريم.. 3 سيدات تصدرن التريند خلال 24 ساعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت خلال الساعات الماضية 3 سيدات، قائمة «تريند جوجل»، لأسباب مختلفة، وعلى رأسهن هداية ملاك، صاحبة أروع مشهد إنساني في لعبة التايكوندو، خلال أولمبياد طوكيو، ويستعرض لكم «هُن» في السطور التالية قائمة السيدات اللاتي تصدرن الـ«تريند»، كالتالي:

هداية ملاك

احتلت البطلة المصرية هداية ملاك، مكانة جيدة في «تريند جوجل» بعد أن استطاعت حصد برونزية أولمبياد طوكيو في لعبة التايكوندو لوزن -67 كجم، عقب فوزها على منافستها الأمريكية بايغ ماكفيرسون المصنفة خامسة عالميًا.

الميدالية التي أحرزتها «ملاك»، تعتبر هي الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو الصيفي، لتضيف برونزية جديدة إلى البرونزية التي أحرزتها في أولمبياد ريو 2016.

نسرين طافش

السيدة الثانية التي جاءت في قائمة «تريند جوجل» الفنانة نسرين طافش، إذ احتلت هذه المكانة في بحث المصريين بسبب صورتها مع ابن شقيقتها، الذي لقبته بـ«عملاق العيلة».

وكتبت «طافش» تعليقًا على الصورة وقالت: «بتتذكرو حسونة ابن اختي عملاق العيلة.. كبر وصار شيخ الشباب.. ولسا عم يطول حبيبي الله يسعدك ويحميك يا شهم يا محب يا ألذ وأهضم شب.. اسحبو لتشوفو الصورة الأخير الأصلية من ست سنين.. بس للعلم أنا طولي مية وسبعين.. وبالصورة التالتة أختي زينب الغالية الله يحميها ويسعدها ويخليلكم أهلكم وحبايبكم».

نيللي كريم

أما الفنانة نيللي كريم، فقد احتلت مكانة في «تريند جوجل»، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو ترقص فيه على أنغام أغاني للفنان مصطفى قمر، في حفل غنائي بالساحل الشمالي.

وظهرت نيللي وهي ترقص على أغنية «الليلة دوب»، و«حبك نار»، وسط تصفيق كبير من الجماهير.