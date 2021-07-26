زوجة تعتدي على زوجها في محل «كشري».. ومتابعون: الجو ملبش اليومين دول (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، ظهر خلاله رجل وسيدة وهما يتناولان وجبة في أحد المطاعم التي تقدم «الكشري»، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ ألقت الزوجة طبق الـ كشري على زوجها أمام الجميع، ثم تركته وهمت بالرحيل، ليقوم الزوج بعدها بفترة قصيرة وقد نفض عن نفسه الطعام وخرج من المحل.

وزعم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا مقطع الفيديو بشكل واسع، أنهما زوجين، والخلاف حدث بعد حديث الزوج وكلماته التي لم تتقبلها فقررت ترك «الترابيزة» وسكب طبق الكشري وغادرت المطعم.

وجاءت بعض التعليقات ساخرة كالتالي:«ممكن يكون قالها خفي في الكشرى شوية علشان إنتي تخنتي».. «الجو ملبش اليومين دول».. «كان بيقولها عايز أتجوز وعينك ماتشوف إلا النور».

يشار إلى أن الحديث عن الخلافات الزوجية يتصدر اهتمام رواد مواقع السوشيال ميديا في الأونة الأخيرة، بسبب الحوادث المتكررة التي انتهت بجرائم قتل بين الأزواج.

جرائم قتل الأزواج

وفي سياق متصل، أقدمت سيدة تدعى «ريهام سعيد» على قتل زوجها باستخدام سكين بسبب خلافات على مصاريف الأسرة في مركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية، وتبعها واقعة أخرى في العيد بقتل طبيب أسنان لزوجته التي تعمل في المهنة ذاتها، من خلال 11 طعنة نافذة بالصدر في منطقة الدراسات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجميعها جرائم تحت منظور نشوب الخلافات الأسرية.

استشاري طب نفسي يوضح

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة يؤثر في الجهاز العصبي لدى الأشخاص ويتسبب في حالة من التهيج العصبي ونوع من الإثارة العصبية وتنتهي عند مشكلة ما وهو ما يعرف بـ العنف اللحظي.

وكشف خلال حديثه لـ«هن» أن إرتفاع درجات الحرارة قد ينتج عنه خلافات أسرية بسيطة «خناقة» على سبيل المثال بين الأزواج، لافتًا إلى أن هذا العنف اللحظي ينتهي عند وقت معين ولا يمكن أن تصل الأمور بأي حال من الأحوال لدرجة أن يقدم أحدهما على قتل الأخر.