وراء كل امرأة عظيمة داعم ومحب للرياضة.. هداية ملاك وزوجها «كتفا بكتف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فوز جديد حققته هداية ملاك، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، إذ حصدت برونزية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية حاليًا في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

وتأتى ميدالية هداية ملاك لتكون الأولى لمصر فى الدورة الأولمبية الجارية، كما أنها الميدالية الثانية فى تاريخ «هادية» إذ سبق وتوجت ببرونزية أولمبياد ريو دى جانيرو، ورغم أن اللاعبة التي احتفلت بزواجها قبل قرابة العام، إلا أن مستواها في أدائها الرياضي لم يتأخر، إذ أنها تجد الدعم من زوجها الكابتن عبدالرحمن فايد، لاعب الطائرة الشاطئية.

ففي شهر أغسطس الماضي، احتفلت هداية ملاك بحفل زفافها على عبدالرحمن فايد، في جو عائلي اقتصر على أسرتها وأصدقائها من أسرة التايكوندو والطائرة بأحد الفيلات.

اللاعبة هداية ملاك، التزمت بالتدريبات الأونلاين، استعدادًا لأولمبياد طوكيو، حتى قبل زواجها بيومين، ما يدل على إصرارها وراء حلمها وأمنيتها في تحقيق ميدالية في الأولمبياد، وهذا ما حققته اليوم بالفعل.

وفي تصريحات سابقة لـ هداية، تحدثت من خلاله عن دعم زوجها عبدالرحمن فايد، لاعب الكرة الشاطئية المستمر، وأنه دائمًا ما يشجعها ويقف بجوارها لأجل مواصلة التدريبات بجدية والاستعداد القوى لأولمبياد طوكيو حاليًا، خاصة وأن الوقت لديها كان قصيرًا جدًا.

من هي هداية ملاك؟

وفي السطور التالية يرصد «هُن» أبرز المعلومات عن مشوار اللاعبة هداية ملاك، في عالم التايكوندو، الذي أحرزت فيه المزيد من الميداليات.

- حملت هداية ملاك علم مصر في حفل ختام أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بعدما توجت بالميدالية البرونزية.

- أول لاعبة تايكوندو عربية وإفريقية تحصد ميدالية في الألعاب الأولمبية في دورتين متتاليتين، وتوّجت ببرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وبرونزية أولمبياد طوكيو 2020.

- تأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، التي أقيمت بالمغرب.

- حصدت أكثر من 30 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الإفريقية، ودورة ألعاب البحر المتوسط.

- توّجت بذهبية الجائزة الكبرى للتايكوندو، وفضية التضامن الإسلامي.