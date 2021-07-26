طريقة عمل الكفتة زي الكبابجي.. اتعلميها بوصفات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«طريقة عمل الكفتة زي الكبابجي» من الوصفات التي ترغب الكثير من السيدات تحضيرها بالطعم الذي تحصل عليه كما لو اشترتها من الخارج والمطاعم، إذ أن الكفتة من أكثر الأكلات التي تتمتع بشعبية عالية نظرًا لمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية.

وفي التقرير التالي يرصد «هُن» طريقة عمل الكفتة زي الكبابجي، بأكثر من وصفة مختلفة وبسيطة، دون الحاجة لشرائها من الخارج.

كفتة الحاتي زي الكبابجي

مقادير كفتة الحاتي

لحمة مفرومة

بصل

7 بهارات

بقدونس

لية ضاني

زيت عباد الشمس

ملح

فلفل أسود

بقدونس

طريقة عمل كفتة الحاتي

يُفرم البصل جيدًا ويصفى من الماء

يخلط البصل مع اللحم المفروم واللية والبهارات والملح والفلفل ويفرموا في كبة كهربائية حتى تصبح عجينة متماسكة

تشكل العجينة أصابع على أسياخ خشبية مع ترطيبها بخليط ماء البصل وماء الطماطم ثم يوضعوا على شواية ساخنة

أو توضع في صينية وتدخل الفرن ليكتمل نضجها

تقدم مع البقدونس

كفتة الحاتي

مقادير كفتة الحاتي

1 كيلو لحم مفروم

1 كيس توابل كفتة

نصف كوب ماء بصل

1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

أعواد خشب منقوعة زيت

طريقة عمل كفتة الحاتي

تخلط جميع المقادير ثم تحفظ في المبرد لمدة 30 دقيقة.

تشكل الكفتة على الأعواد الخشبية ثم تشوى على الفحم أو الجريل، وتقدم.

كفتة الحاتي دسم أقل

مقادير كفتة الحاتي دسم أقل

نصف كيلو لحم مفروم قليل الدسم

بصلة مفرومة ومصفاة من ماء البصل

كزبرة ناشفة

قرفة

جوزة الطيب

توابل كفتة

ملح

فلفل

2 شريحة توست أسمر منزوع الأطراف «أو ¼ رغيف بلدي»

قطعة فحم مسخنة

أعواد خشبية أو معدنية

طريقة عمل كفتة الحاتي دسم أقل

يبلل الخبز بقليل من ماء البصل ، ثم يفتت الي قطع صغيرة، ويضاف عليه اللحم والبصلة «بدون ماء البصل» وباقي المكونات.

تعجن الكفتة جيدا، ثم تشكل على شكل أصابع داخل الأعواد الخشبية أو المعدنية، وتبلل بماء البصل أثناء تشكيلها.

تُرص في بايركس الفرن

وتدخل الفرن على درجة 240 حتى النضج لمدة 20 دقيقة

بعد مرور حوالي 10 دقائق في الفرن ،

توضع مع الكفتة الفحمة المسخنة وتطفئ بالزيت ، ثم يغطى البايركس بالفويل ويدخل الفرن مرة اخرى حتى تمام النضج.

كفتة الحاتي بالشوفان

مقادير كفتة الحاتي بالشوفان

نصف كيلو لحمة مفرومة قليلة الدسم

بصلة مفرومة ومصفاه

كزبرة جافة

قرفة

جوزة الطيب

توابل كفتة

ملح

فلفل أسود

نصف كوب شوفان مطحون ناعم

سلطة طحينة

بقدونس مفروم

زيت

فحمة

طريقة عمل كفتة الحاتي بالشوفان

تخلط اللحمة مع الشوفان والبصل والكزبرة والقرفة وجوزة الطيب والتوابل والملح والفلفل

تشكل الكفتة وتوضع في عيدان خشبية وتشوى على النار

تشعل فحمة ويوضع عليها قليل من الزيت ويغلق عليها مع الكفتة لتأخذ نكهة الشوي، وتقدم مع سلطة طحينة وبقدونس

كفتة مشوية زي الكبابجي

مقادير كفتة مشوية

لحمة مفرومة

بصل مبشور

بهارات

بيكينج باودر

بيضة

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل كفتة مشوية

في الكبة تخلط جميع المكونات

يشكل الخليط على هيئة أصابع كفتة

وتشوى الأصابع على «الجريل».