الامارات | «دفع الطفل إلى مجرى السيل».. فيديو مرعب في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن «دفع الطفل إلى مجرى السيل».. فيديو مرعب في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنتصرت مواطنة سعودية لطفل تعرض للعنف، الذي كاد يفقده حياته، حيث قامت بنشر فيدو لطفل يتم دفعه الى مجرى السيل، مطالبة من مركز بلاغات العنف الاسري التواصل معها.

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة المواطنة، حيث قامت صاحبة الحساب بإرسال مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بدفع طفل في مجرى السيول، وبعد سقوط الطفل قام شخص آخر بإخراجه دون تعرُّضه لأذى.

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