"عالم بلا تدخين".. هل ستتوقف "مارلبورو" عن إنتاج السجائر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال، التي تصنع سجائر "مارلبورو" في الخارج، إن شركته ستتوقف عن بيع السجائر في المملكة المتحدة في غضون 10 سنوات.

وأضاف جاسيك أولتشاك لصحيفة الجارديان، إن الخطوة جزء من هدف الشركة لتصبح "خالية من التدخين" للمساعدة في إنهاء استخدام السجائر التقليدية.

كما دعا أولتشاك حكومة المملكة المتحدة إلى حظر السجائر في غضون عقد من الزمن، ومقارنتها بالسيارات التي تعمل بالغاز، والتي سيتم حظر بيعها في البلاد اعتبارًا من عام 2030، وفقًا لصحيفة The Telegraph.

وأشار أولتشاك: "يمكننا أن نرى العالم بدون سجائر، كلما حدث ذلك مبكرًا، كان ذلك أفضل للجميع.. مع التنظيم والمعلومات الصحيحة يمكن أن يحدث ذلك بعد 10 سنوات من الآن في بعض البلدان، ويمكنك حل المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد".

وقالت شركة فيليب موريس إنترناشونال (PMI) مؤخرًا، إنها تريد أن يأتي نصف حجم مبيعاتها من منتجات غير التدخين لأنها تتحول إلى "شركة رعاية صحية" بأجر تنفيذي مرتبط بمهمتها الجديدة المتمثلة في "إزالة دخان العالم" عن طريق التخلص التدريجي من السجائر.

شركة فيليب موريس إنترناشونال منفصلة عن شركة فيليب موريس الأميركية، التي تصنع سجائر مارلبورو في الولايات المتحدة، وهي جزء من شركة التبغ الأميركية Altria.

وقد انفصلت عن شركة Philip Morris USA في عام 2008 وأعلنت مؤخرًا عن خطط للتحول إلى شركة خالية من التدخين، فضلاً عن نيتها شراء شركة الأدوية البريطانية Vectura Group، التي تصنع أجهزة الاستنشاق لمرضى الربو.

وانتقدت مجموعات مكافحة التدخين في المملكة المتحدة هذه الخطوة، مؤكدة أن شركات التبغ تضع نفسها كجزء من الحل لعالم خالٍ من التدخين، مع الاستمرار في بيع السجائر القاتلة والترويج لها.

أضرار التدخين

بشكل عام يؤثر التدخين على معظم أجهزة الجسم، ويسبب أمراضا قاتلة، فيؤثر على الجهاز العصبي المركزي و الجهاز التنفسي و أنظمة القلب والأوعية الدموية والجهاز اللحافي و الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتسبب التدخين، بما في ذلك التدخين السلبي، في وفاة ما يقرب من 8 ملايين شخص سنويًا.

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، في منشور توعوي لها، عبر صفحتها على فيسبوك، هناك 4 أضرار رئيسية خطيرة للتدخين، جاءت كالتالي:

- يضعف وظائف الرئتين.

- يزيد من أعراض فيروس كورونا.

- يضعف مناعة الجسم.

- يعرضك للإصابة بأمراض القلب.