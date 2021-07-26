كورونا اليوم: علاج جديد عن طريق الاستنشاق.. ودلتا الطفرة السائدة في كورونا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

الفيروس يؤثر على مستوى الذكاء

اكتشف علماء في لندن وجامعة كامبريدج انخفاضا كبيرا في مستوى الذكاء لدى المتعافين من فيروس كورونا.

وتم نشر نتائج البحث بهذا الشأن في مجلة "لانسيت" العلمية المعروفة. وشملت التجربة 81337 شخصا، منهم 12689 عانوا من كورونا بدرجات متفاوتة من الخطورة. وكان الاختبار يضم مجموعة من المهام الهادفة إلى قياس جوانب القدرة المعرفية. وأظهرت نتيجته أن معظم المتعافين من كورونا، بمن في ذلك أولئك الذين كانوا من حالة خفيفة، يعانون من مشاكل في إكمال المهام في كثير من الأحيان، أكثر من أولئك الذين لم يواجهوا الفيروس، وفقا لروسيا اليوم.

لقاح كورونا جديد في مسحوق وحبوب

الطريقة الوحيدة للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا حتى الآن هي الحقن، لكن يبدو أن هذه اللقاحات ستعطى عن طريق أجهزة الاستنشاق، أو حتى بـ"حبة" تلقى في الفم، فالعلماء يعملون على قدم وساق من أجل تطوير الطريقة التي تعطى بها اللقاحات المضادة للفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19".

وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن علماء سويديين يبذلون جهودهم في هذا الإطار، في مختبر بقرية ميديكون، التي تعتبر واحدة من أكبر حدائق العلوم جنوبي البلاد، وفي هذا المختبر، تحمل الكيميائية إنغيمو أندرسون، جهاز استنشاق بلاستيكي صغير بنصف حجم علبة أعواد الثقاب، وعلى جانب آخر، فإن شركة سويدية أخرى لا يبعد مقرها عن شركة وينكيز كثيرا، تعمل حاليا على تطوير تكنولوجيا واعدة، وهي تجفيف اللقاحات السائلة الحالية أو المسقبلية بصورة لا تقلل من فعاليتها، وفقا لسكاي نيوز.

دلتا تصبح الطفرة السائدة من كورونا في كوريا الجنوبية

أصبحت الطفرة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا هي السائدة في كوريا الجنوبية، ما يجعل من الصعب على السلطات الصحية إبطاء تفشي الوباء، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن دلتا تقف وراء الارتفاع الأخير في إصابات كورونا في العاصمة سول والمناطق المجاورة لها، مع ظهور إشارات على انتشارها بشكل أسرع خارج منطقة سول الكبرى، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.