كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 يوليو 2021 04:38 مساءً - تُعتبر ألوان الباستيل الهادئة موضة صيف 2021، لذا فقد اخترنا لكِ اليوم ملابس بألوان هادئة وناعمة والتي ستمنحكِ إطلالة أكثر أناقة وأنوثة سواء كانت إطلالة صيفية نهارية أو مسائية، فالألوان الباستيلية من أكثر الألوان الرائجة والمُفضلة لدى معظم الفتيات والنساء وهي ألوان أساسية يجب أن تكون في خزانة كل سيدة، ومن أبرز هذه الألوان الأخضر والأزرق والوردي.



وفي هذا الألبوم جمعت لكِ "الخليج 365.نت" ملابس بألوان باستيلية هادئة للصيف بمختلف أنواعها وأشكالها سواء كاجوال أو رسمية أو للسهرات المسائية الصيفية 2021 لتنتقي منها اللون المناسب لكِ حسب ذوقكِ .



ملابس بألوان باستيلية هادئة لصيف 2021



طقم راقٍ باللون الأصفر والأزرق الباستيل من علامة غابرييل كولانجيلو Gabriele Colangelo

غابرييل كولانجيلو Gabriele Colangelo





للفتاة صاحبة الألوان الهادئة والبسيطة اخترنا لكِ هذا الطقم الأنيق من علامة Gabriele Colangelo المصمم من بليزر طويل ذي أكمام طويلة ومفتوحة من المنتصف بأسلوب واسع وكلاسيكي مصمم من الساتان باللون الأصفر الباستيل، وجاء البليزر بياقة عريضة مع زرارين باللون البيج ومعها توب مصمم من الكاب والدانتيل المخرم عند الصدر باللون الأصفر الباستيل، بالإضافة إلى تنورة طويلة جذابة باللون الأزرق الباستيل مصممة بكسرات أمامية وبضفائر مُلتفة حول الخصر من نفس لون التنورة وممتدة إلى أسفل على شكل حبال متدلية .

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سالوبيت أنيق باللون البنفسجي الباستيل من ماركة إيزابيل ماران Isabel Marant

إيزابيل ماران Isabel Marant



قدمت ماركة Isabel Marant تصاميم عديدة وموديلات مختلفة للألوان الباستيل الهادئة التي تضفي رونقاً ناعماً على إطلالتك خلال موسم الصيف فيُمكنك الاستعانة بهذا التصميم لسالوبيت أنيق مصمم بألوان البنفسجي الباستيل والرمادي الفاتح ذي أرجل قصيرة وواسعة مع حمالات عريضة، وجاء السالوبيت بتصميم مفتوح لكي يُمكنك تنسيق بلوزة معه قصيرة باللون البنفسجي الفاتح بأكمام منفوشة وقصيرة، ولكي تكتمل أناقتكِ نسقي معه حزاماً رفيعاً من الجلد باللون الرمادي، وصندل بسيور مُلتفة حول الكاحل وكعب عالٍ باللون البنفسجي الداكن .

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قميص باللون الوردي الباستيل من علامة ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti

ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti



لإطلالة أكثر عصرية وجاذبية مناسبة لإطلالاتك النهارية العملية، قدمت علامة Alberta ferretti تصاميم متنوعة بألوان الباستيل، وقد أعجبنا منها هذا القميص المصمم باللون الوردي الباستيل بأكمام طويلة وواسعة وبياقة عريضة مع جيوب أمامية كبيرة وأزرار للإغلاق على الجيوب مع ثلاثة أزرار في منتصف القميص ويُمكنك تنسيق هذا القميص مع سروال واسع باللون الأبيض وحزام جذاب باللون البُني الفاتح، ولكي تُبرزي هذا الطقم يُمكنك تنسيق حقيبة كتف باللون الأسود من القماش وصندل مفتوح بدون كعب باللون الأوف وايت .

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فستان ناعم باللون الأزرق الباستيل من ماركة لويزا بكاريا Luisa Beccaria

لويزا بكاريا Luisa Beccaria





إذا كنتِ تبحثين عن فستان لإطلالة نهارية ناعمة تناسب موسم الصيف بألوانه المبهجة والمنعشة، إليكِ هذا التصميم من ماركة Luisa beccaria لفستان باللون الأزرق الباستيل وجاء من الحرير بأكمام طويلة وواسعة وصُمم بأسلوب قصير ذات ثنيات خفيفة من الأطراف، وهو يجمع بين اللونين من المنتصف الأزرق والأخضر الباستيل، وصُمم عند الرقبة بتصميم مُلتف من الحرير الطويل باللون الأزرق الباستيل مما جعل مظهر الفستان أكثر جاذبية ويُمكنك تنسيق هذا الفستان مع حذاء مفتوح بكعب القطة باللون الفضي.

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