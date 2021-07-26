موديلات فساتين منفوشة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 يوليو 2021 04:38 مساءً - على الرغم من رواج الكثير من صيحات فساتين السهرة في كل موسم، فإن الفساتين المنفوشة تبقى متربعة على عرش الموضة بأفكار متجددة وأنيقة، وهي الخيار المفضل للمحجبات؛ لكونها تخفي عيوب الجسم وتفاصيله، وتُظهرهن بإطلالة محتشمة وأنيقة مناسبة للحفلات المختلفة. واليوم نرصد لكُنَّ من وحي المؤثرات المحجبات على انستغرام أفكاراً مميزة لتعتمدنها في مناسباتكن القادمة.



مريم سيف بفساتين منفوشة بخصر ضيق

مريم سيف بفستان أسود مطرز - الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد البلوغر المصرية، مريم سيف، أسلوباً متجدداً للأزياء المختلفة، وللسهرة لجأت إلى الفساتين المنفوشة ذات الخصر الضيق لتليق بحشمتها وأناقتها في مختلف الإطلالات، وقد أطلت بفستان أسود مكسو بالتطريزات اللامعة مع حزام محدّد للخصر مزين بالريش الأسود، وأكملت اللوك بحجاب باللون البيج وحذاء بكعب ذهبي، وظهرت في اللوك الثاني بفستان زهري مصمم بالترتر اللامع على الأكمام المنفوخة ومنطقة الصدر ومُكمل بتنورة منفوشة باللون السومو بأسلوب أنثوي ناعم أكملته باكسسوارات اللون الزهري، ولخيار ثالث تأنقت بفستان من الساتان الزهري مصمم بأكمام منفوخة ومزين بالزهور في الأكتاف والخصر مع حذاء فضي.

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حنان الحكيم بفساتين منفوشة بأكمام عصرية

حنان الحكيم بفستان مطرز- الصورة من حسابها على الانستغرام



تواكب مدونة الموضة والإعلامية المصرية، حنان الحكيم، خطوط الموضة في معظم إطلالاتها، ولخيارات الفساتين المنفوشة ارتدَتْ فستاناً أزرق منفوشاً مزيناً بخطوط فضية مختلفة مع أكمام شفافة باللون الأزرق المكسو بالخطوط الفضية، لأناقة عصرية لافتة، ولمظهر أكثر حيوية اختارت فستاناً بنفسجياً منفوشاً مصمماً بدرجة فاتحة مع أكمام منفوخة بقَصَّة عصرية، وزُين التصميم بدرجات مختلفة من اللون البنفسجي مع حجاب بدرجة فاتحة لأناقة بسيطة، وفي لوك فخم نسقت فستاناً أسود منفوشاً مزيناً بخصر ضيق وأكمام منفوخة بطبقات من الشيفون مزينة بالدانتيل مع حجاب بدرجة البني لمظهر حيادي، وللشابات يمكنكن اعتماد فستان ميدي باللون الذهبي الناعم مصمم بقَصَّة منفوشة تكسوها التطريزات اللامعة مع أكمام شفافة مزينة باللمعة، وأكملت اللوك بحجاب بيج وحذاء بكعب شفاف.

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الفساتين المزينة بلمعة من نداء شرارة

نداء شرارة بفستان زهري ناعم - الصورة من حسابها على الانستغرام



تلجأ الفنانة الأردنية، نداء شرارة، لاتباع صيحات الموضة المختلفة في أزيائها، ومنها اخترنا لكُنَّ أفكاراً متجددة للفساتين المنفوشة؛ حيث تزينت بفستان أحمر مكسو باللمعة ومصمم بأكمام ضيقة وقصة منفوشة من الأسفل مع حزام فضي وحجاب ناعم، وتألقت بفستان زهري منفوش مصمم من الجزء العلوي بأكمام ضيقة وقَصَّة عصرية تحتوي نقوشات مختلفة الألوان وشراشيب لامعة منسدلة من الفستان لمظهر لافت وأنيق، وفي الخيار الثالث اعتمدت فستاناً بدرجة مميزة من اللون الأزرق مصممة بفصوص وتطريزات ناعمة، مع حزام ناعم للخصر وأكمام مزينة بالدانتيل.

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