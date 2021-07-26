كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 يوليو 2021 04:38 مساءً - تُعد قطع الأزياء الكاجوال جزءاً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه في تنسيق إطلالات أغلب الرجال؛ فلا يُمكن الاستغناء عنها في تنسيق الإطلالات النهارية اليومية، كما يتم الاستعانة بها أيضاً في تنسيق بعض إطلالات المساء.

ويحرص النجوم العرب على تنسيق إطلالات أنيقة بأسلوب الكاجوال، خلال حياتهم اليومية أو في أوقات العمل.

وفي هذا الألبوم، تقدم لك «الخليج 365.نت» أجمل إطلالات النجوم بأسلوب كاجوال؛ لتستوحي منها إطلالة كاجوال صيفية أنيقة:

أجمل إطلالات النجوم بأسلوب كاجوال



راغب علّامة بإطلالة كاجوال بالفيست

راغب علامة بإطلالة كاجوال بالفيست- الصورة من حسابه على إنستغرام



كعادته يحرص النجم اللبناني راغب علامة على اختيار إطلالات أنيقة ومميزة، سواء أكانت إطلالات رسمية بالبدلات الفخمة، أو إطلالات كاجوال.

وفي أحد البرامج التليفزيونية، ظهر علّامة بإطلالة كاجوال أنيقة؛ حيث نسّق تيشرت بأكمام بتصميم نصف الكم باللون البرتقالي، مع بنطلون جينز باللون الرمادي الداكن، وفيست أنيق باللون الرمادي.

واعتمد راغب علّامة مع هذه الإطلالة، حذاءً رياضياً صُمم من الجلد الأسود ذا نعل باللون الأبيض.

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معتصم النهار بإطلالة كاجوال بالجاكيت الجينز

معتصم النهار بإطلالة كاجوال بالجاكيت الجينز -الصورة من حسابه على إنستغرام



في إطلالة كاجوال عصرية، نسّق الممثل السوري معتصم النهار إطلالة كاجوال باللون الأسود، مع الجاكيت الجينز الأزرق؛ حيث اعتمد تيشرت أسود مطبوعاً عليه وجه نمر، مع بنطلون جينز أسود، وجاكيت جينز باللون الأزرق الفاتح.

ونسّق معتصم النهار مع إطلالته حذاءً رياضياً أنيقاً باللون الأبيض، ونظارة شمسية بعدسات سوداء كبيرة الحجم.

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أحمد حلمي بإطلالة كاجوال بألوان الباستيل

أحمد حلمي بإطلالة كاجوال بألوان الباستيل - الصورة من صفحته على إنستغرام



يحرص النجم المصري أحمد حلمي على اعتماد إطلالات كاجوال عصرية وأنيقة في الوقت ذاته، بألوان جذابة ومميزة.

وفي إحدى حلقات الموسم الماضي من برنامج .Arab Got Talent، نسّق حلمي تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن، وجاكيت مفتوح باللون البيج الباستيل.

ونسق حلمي مع إطلالته حذاءً رياضياً باللون الأبيض ذا أربطة أمامية باللون الأصفر النيون.

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تامر حسني بإطلالة كاجوال بالبنطلون الباجي

تامر حسني بإطلالة كاجوال سوداء بالبنطلون الباجي - الصورة من صفحته على إنستغرام



في إطلالة صيفية عصرية بأسلوب كاجوال، نسّق النجم تامر حسني تيشرت نصف كم باللون الأسود، مع بنطلون أسود بتصميم باجي Baggy، صُمم بجيوب أمامية كبيرة أعلى الركبتين.

ونسّق تامر حسني مع إطلالته حقيبةَ ظهر سوداء وصندلاً صيفياً مفتوحاً.

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