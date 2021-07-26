تنشيف الملوخية.. جدل بين السيدات على جروبات الأكل: الغسالة شالت كتير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«تقاليع الطعام»، اسم أصبح أكثر تداولًا خلال الأونة الأخيرة، لوصف الابتكارات والاختراعات التي تظهر بين الحين والآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في المجموعات الخاصة بالسيدات اللاتي يتحدثن خلالها عن مجريات وشتى أمور الحياة، ومن بينها الطرق المختلفة لإعداد الوجبات والأطعمة، وهو ما حدث داخل إحدى المجموعات الشهيرة الخاصة بالطعام، إذ دار الحديث بين ربات المنازل عن «الموخية» وطريقة إعدادها.

بدأت الحكاية بمنشور دونته إحدى السيدات، تسأل خلاله عن طريقة تحضير الملوخية قبل طهيها، إذ قالت: «هو حقيقي الملوخية بعد مانغسلها بنحطها في قماشة ونربطها، ونحطها في الغسالة عشان تعصرها وتنشف، ده بجد حد جربها ولا أي»، كان ذلك مضمون المحتوى الذي أثار تفاعل عدد كبير من السيدات، إذ حصد ما يقرب من 10 آلاف تسجيل إعجاب، و23 ألف تعليق، ليصبح واحدًا من أشهر ما تبحث عنه السيدات.

ربما اختلفت السيدات على طريقة تحضير الملوخية قبل طهيها، وبعضن وجدن أنفسهن حائرات بسبب الطريقة الأمثل للاستخدام، إذ كان من بين التعليقات: «بجد أنا مش مصدقة وأنا بقرأ الكومنتات، هي مصر كلها طلعت بتعمل كده، إزاي تحطوا أي حاجة بتتاكل في مكان بتغسلوا فيه الهدوم، أنا بجد مستغربة، هي المروحة قصرت معاكوا في حاجة، في اختراع من يوم ما وعيت على الدنيا كان بيتجاب من بره مصر، ودلوقتي من زمان موجود في مصر نشافة ملوخية».

ونقلت إحدى السيدات تجربتها وطريقة تحضير وتنشيف الملوخية، إذ قالت: «أيوة كنت باعملها كده فعلا، بحطها فى كيس مخدة كبير، وأقفلها من الناحيتين، وأعمل برنامج العصر، سيبك من اللى بيهرجوا، بس دى حقيقة فعلا، بس دلوقتى مابعملش كده لعدة أسباب، زمان الغسالة الأوتوماتيك كانت لما بتغسل بتغسل بضمير فمافيش أى ريحة، بتبقا فيها رواسب يعنى مافيش ريحة داونى لسه فى الغسالة وكده، لكن غسالات دلوقتى بتفضل فيها ريحة الغسيل، فهتحسى أن الكيس فيه ريحة، وممكن الملوخيه تلقط الريحة، الحاجة التانية أن الكلام ده كنت باعمله من أكتر من عشرين سنة، فماكانش فيه اختراع زى النشافة أو اللى موجودة دلوقتى بحط فيها الملوخية وألفها فى النشافة تطلع على التخريط على طول، وفيه حاجة أحلى وأهم كمان، إن بقى فيه أكياس مجمدة».

وتساءلت سيدة أخرى: «إزاي أحط الملوخية اللي هكلها في الغسالة، يعني الغسالة بيبقي في رواسب من الغسيل والمسحوق، مهما غسلنا الغسالة أكيد الرواسب دي بتعمل جراثيم».