طريقة عمل فشار بالكراميل.. يمكنك تحضيره بأكثر من وصفة سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فشار بالكراميل من المسليات اللذيذة التي يرغب كثير من الناس في تناولها، خاصة في وقت الإجازة الصيفية، وتناوله أثناء مشاهدة التلفاز والمسرحيات، ويمكنك تحضيره بطرق سهلة وبسيطة في المنزل، دون الحاجة لشرائه من الخارج، فتحضيره لن يستغرق وقت طويل.

وفي التقرير التالي يقدم لك «هن» طريقة عمل فشار بالكراميل، بأكثر من وصفة مختلفة وبسيطة.

فشار بالكراميل

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل فشار بالكراميل، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بسرعة.

مقادير عمل فشار بالكراميل

ذرة فشار

كوب زبدة

كوب سكر بني

رشة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ملعقة صغيرة فانيليا

ثلث كوب شربات خفيف

طريقة عمل فشار بالكراميل

يوضع ذرة الفشار مع القليل من الماء أو الزبدة او الزيت فى حلة على النار.

يترك حتى يصبح فشار جاهز ويوضع السكر البني على النار ويترك حتى يذوب ويتكرمل.

تضاف الزبدة وتترك حتى تذوب وتتجانس مع السكر، مع إضافة رشة الملح ويرفع من على النار.

يضاف إليه شربات ويقلب حتى تمتزج المكونات، ثم تضاف الفانيليا والبيكنج صودا ويقلبوا مرة أخرى.

يضاف الفشار الجاهز ويقلب مع الصوص، ويوضع الفشار بالصوص فى صينية فرن عليها ورق زبدة.

يدخل الفرن حتى يتكرمل مع الصوص، مع التقليب المستمر فى الفرن، ثم يقدم دافئا.

فشار بالكراميل من وصفة الشيف غادة التلي

مقادير فشار بالكراميل

فشار

2 كوب سكر بني

نصف كوب كورن سيرب أو جلوكوز

2 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

لوز محمص شرائح

طريقة فشار بالكراميل

يوضع السكر البني مع الكورن سيرب أو الجلوكوز على النار حتى يذوب تماما.

يضاف البيكنج صودا والملح، ثم يرفع من على النار، ويصب على الفشار مع اللوز المحمص.

يقلب جيدا ويفرد في صينية، ويوضع في الفرن، ثم يقدم ساخن.

فشار كراميل من وصفة الشيف وسام مسعود

مقادير فشار كراميل

نصف كوب ذرة فشار

زيت

ملح

سكر

ماء

زبدة

بيكربونات صوديوم

مكسرات مشكلة

طريقة تحضير فشار كراميل

سخنى الزيت وضيفى 3 أو 4 حبات ذرة، وانتظرى حتى يتكون الفشار، ثم ضيفى الباقى، وأرفعيه من النار لمدة 30 ثانية.

ارفعيه من الوعاء ويسكب في بولة مدهونة بالزيت.

في هذه الأثناء قومى باذابة السكر والماء حتى يصبح لونها داكن.

ذوبى الزبدة في وضيفى الملح والمكسرات وبيكربونات الصوديوم مع الخفق بسرعة.

صبى خليط الكراميل على الفشار، وضعيه على صينية الخبز لتبرد قبل الأكل ويقدم.

فشار بالجبنة الشيدر

من الوصفات الأخرى التي يمكن تحضير الفشار بها، هي فشار بالجبنة الشيدر، وعرضت الشيف غادة جميل، طريقة عمله، من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا» الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل فشار بالجبنة الشيدر

ذرة فشار

زبدة

زيت

جبنة شيدر مبشور أحمر

جبنة شيدر مبشور أصفر

بهارات مشكلة

زعتر

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل فشار بالجبنة الشيدر

ذوبي الزبدة مع الزيت، ثم ضيفي البهارات والزعتر.

ضيفي ذرة الفشار وغطي الوعاء، واتركيه حتى ينضج.

ضعي الفشار في طبق التقديم، ثم ضيفي خليط الجبن وقدميه ساخنا.