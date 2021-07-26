القصة الكاملة لفتاة كائن الهوهوز.. مطلقة وأسرتها تبرأت منها والأمن يبحث عنها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على نهج حنين حسام ومودة الأدهم، وغيرهما من فتيات أثرن الجدل بالاستخدام الخاطئ والشاذ لتطبيق «تيك توك»، ونشرن من خلاله فيديوهات فاضحة وغير لائقة، لحقت بهن في الأمر ذاته، فتاة أخرى أسمت نفسها «كائن الهوهوز»، واعتادت بث فيديوهات خادشة للحياء، برفقة شخص ادعى في البداية أنه زوجها، وبعد تقديم بلاغ ضدهما، تحركت القوات الأمنية في البحث عليهما للتحقيق معهما.

«هن» يرصد في السطور التالية، القصة الكاملة لفتاة كائن الهوهوز، منذ ظهورها على تطبيق «تيك توك»، والفيديوهات غير اللائقة، حتى بحث الأجهزة الأمنية عنها، والتحقيق معها بتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، وإهانة الصعايدة.

كائن الهوهوز

عبر تطبيق «تيك توك» وموقع «يوتيوب»، بثت الفتاة التي عرفت بـ«كائن الهوهوز»، فيديوهات غير لائقة، احتوت على ألفاظ خادشة للحياء، ففي إحدى الفيديوهات ظهرت وهي ترتدي «تي شيرت» دون أكمام، ووضعت «وشم» أعلى ذراعها، وهي تسخر من الحجاب، واصفة أنه «أمر شخصي»، كما زعمت بأن «الوشم مش حرام، لأنه من حق أي حد يعمل اللي هو عايزه»، بحسب قولها.

وفي فيديو آخر، ظهرت هي والشخص الزاعم أنه زوجها، وهما يقومان بحرق آلاف الجنيهات في النار، معلقة: «أي حد عايز يشحن السيزون يكتب عشر كومنتات»، احتفالًا بوصول الحساب لمليون متابع.

بلاغ أشرف فرحات

عقب انتشار وتداول مقاطع الفيديو الإباحية، قدم المحامي أشرف فرحات، بلاغا إلكترونيا عبر صفحة النائب العام، ضد «كائن الهوهوز»، إذ قال في بلاغه، إنه أقدم على تلك الخطوة بصفته مواطن ومؤسس حملة تطهير المجتمع.

ووصف فرحات، أن ما يتم تقديمه يشكل جرائم أخلاقية وتحريضا على الفسق والنيل من الأمور الدنية، حيث أحلت الحرام وغيرها من الأمور التي فاقت كل تصور لأي شخص عادي له كرامته ويغار على القيم والمبادئ ويغار على دينه.

البحث عن كائن الهوهوز

بعد ارتفاع حدة الغضب تجاه «كائن الهوهوز»، وتقديم البلاغ من المحامي أشرف فرحات، كشفت مصادرة أمنية أن قوة من مباحث الإدارة العامة للآداب تواصل جهودها، لضبط فتاة كائن الهوهوز، هي وزوجها، بعد أن تبين هروبهما من إحدى الشقق السكنية، عقب تقديم بلاغ ضدهما يتهمهما بالتحريض على الفسق والفجور، وإهانة الصعايدة.

وكشفت المصادر الأمنية، أن 3 مأموريات توجهت إلى عدة أماكن في القاهرة والجيزة والإسكندرية، للبحث عن فتاة كائن الهوهوز هي وزوجها، بعد أن رصدت القوات تحركاتهما، ومن خلال فحص الفيديو تمكنت من تحديد أماكن بث الفيديوهات، ولا تزال قوات الأمن تواصل جهودها لضبطهما.

معلومات عن كائن الهوهوز

في الوقت الذي بدأت رحلة البحث على «كائن الهوهوز» للقبض عليها ومن معها، نشر المحامي أشرف فرحات، أبرز المعلومات عن الفتاة، موضحا أن اسمها الحقيقي ياسمين عبد الرازق الفولي، من مواليد منطقة العجمي الهانوفيل بالإسكندرية.

وأوضح أنها امراة مطلقة منذ 40 يوما، ولديها طفلين، وطلّقها زوجها بسبب سوء سلوكها، وتبرأت منها أسرتها لذات السبب، وتجمعها علاقة مع شاب يظهر معها فى مقاطع الفيديو المُخلة، يُدعى «أسامة»، وهو أصغر منها بـ10 سنوات.